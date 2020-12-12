خلال الموجة الثانية من كورونا.. أحذر تلك الطرق الشائعة لانتشار الفيروس

صحة

تشهد مصر حاليا ازدياد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقالت وزارة الصحة المصرية إنه من المتوقع ارتفاع الإصابات عن الوقت الحالي إلى 300%، لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس، والبقاء على مسافات آمنية، وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون أو الجل المعقم لتجنب انتشار المرض.

وفي هذا الصدد أوضحت منظمة الصحة العالمية عدد من الطرق الشائعة لانتشار فيروس كورونا المستجد لتجنبها.

الأسطح

الفيروس الذي يسبب COVID-19 مثل الفيروسات التاجية الأخرى، تشير الدراسات إلى أن الفيروسات التاجية بما في ذلك فيروس COVID-19، تستمر على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام. قد يختلف في ظل ظروف مختلفة (مثل نوع السطح أو درجة الحرارة أو الرطوبة في البيئة).

إذا كنت تعتقد أن السطح قد يكون عليه الفيروس، فقم بتنظيفه بمطهر بسيط لقتل الفيروس وحماية نفسك والآخرين.

نظف يديك بجل يدوي مصنوع من الكحول أو اغسلهما بالماء والصابون، وتجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك.

السلع التجارية

احتمالية إصابة شخص من السلع التجارية منخفضة، كما أن خطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب COVID-19 من عبوة جرى نقلها وسفرها وتعرضها لظروف ودرجات حرارة مختلفة منخفض أيضا.

العدوى

يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر من خلال قطرات صغيرة من الأنف أو الفم تنتشر عندما يسعل الشخص المصاب بـ COVID-19.

هذه القطرات تهبط على الأشياء والأسطح حول المصاب.

يصاب أشخاص آخرون بـCOVID-19 عن طريق لمس هذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

يمكن للناس أيضا التقاط COVID-19، إذا استنشقوا قطرات من مصاب بالفيروس الذي يسعل أو يخرج قطرات، هذا هو السبب في أنه من المهم الابتعاد أكثر من متر واحد عن الشخص المريض.

الهواء

تشير الدراسات حتى الآن، إلى أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 ينتقل بشكل أساسي من خلال ملامسة قطرات الجهاز التنفسي بدلا من الهواء.

شخص ليس لديه أعراض

الطريقة الرئيسية لانتشار المرض هي من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يطردها شخص يسعل.

خطر الإصابة بـ COVID-19 من شخص لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق منخفض جدا.

ومع ذلك، يعاني العديد من المصابين بـ COVID-19 من أعراض خفيفة فقط في المراحل المبكرة من المرض. لذلك من الممكن التقاط COVID-19 من شخص لديه، مجرد سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.