الامارات | #النصف_الحلو.. FOREO: استثمار يدوم في بشرتك وصحتك

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. FOREO: استثمار يدوم في بشرتك وصحتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 ديسمبر 2020

يعتبر موسم العطلات الحالي هو الوقت المناسب لبدء شراء الهدايا، فبعد ما مررنا به طوال هذا العام، سيكون من الجيد أن تمتع أحباءك ببعض المنتجات، التي ستشعرهم بالتأنق والدلال. مثل أن تشتري لهم جهاز FOREO، لتكون بذلك تشتري استثماراً يدوم مدى الحياة في بشرتك وصحتك، كما أنه يوفر نتائج مذهلة. فاجئ أولئك المكتوبين في قائمة الصالحين بهدية سيقدرونها إلى الأبد، وما الذي يمكنهم تقديره أكثر من الشعور بأنهم متألقون طوال اليوم وكل يوم. حيث أصدرت FOREO قائمة أجهزتها السحرية الفائقة، التي يجب أن تدلل بها أحباءك في موسم الأعياد.

UFO 2

1280 درهماً

فخامة الأسبا في متناول يدك، سيشعرك UFO 2 بالرعاية والصحة والجمال. يمكنك - مع جهاز UFO 2 - الحصول على عمليات المعالجة الجمالية نفسها التي تستخدم في أنواع الأسبا التي يذهب إليها المشاهير، وكل ذلك في منزلك. باستخدام نبضات T-sonic، وأضواء LED، وتقنية التدفئة والتبريد، فإن UFO 2 سيضفي على بشرتك شعوراً بأنك خرجت للتو من أسبا حاصل على خمس نجوم، خلال 90 ثانية فقط! يمكن التحكم في الإصدار المُحدث من UFO؛ UFO 2، من خلال تطبيق FOREO لتنفيذ عمليات علاجية مختلفة ومتعددة. استخدمي UFO 2 لتحسين النتائج التي تحصلين عليها من الخطوات الأخرى للعناية بالبشرة. خصصي روتين UFO 2 في تطبيق FOREO، واستعملي إضاءات LED للحصول على أقصى استفادة من كل قطرة من أي منتج تستخدمينه.

LUNA mini 3

790 درهماً

يمكنك الحصول على كل شيء مع LUNA mini 3. احصلي على بشرة جميلة ولامعة بضغطة زر. بضغطة واحدة على وضع Glow Boost، ستحصلين على بشرة منتعشة ونظيفة خلال 30 ثانية. إن استخدام نبضات T-sonic مع شعيرات السيليكون الناعمة، سيؤدي إلى زيادة نظافة بشرتك أكثر من أي وقت مضى. تتمتع LUNA mini 3 بحجم مناسب، فهي صغيرة بما فيه الكفاية لتوضع في حقيبتك، وتأخذيها معك في أي مكان.

Farm to Face

115 درهماً

هذه المجموعة الأخيرة من أقنعة FOREO الذكية تدعى مجموعة Farm to Face، وتشتمل على خمس تركيبات جديدة، ثلاث منها نباتية. تُصنع الأقنعة بالكامل من مكونات طبيعية، وستكون الرفيق المثالي لجهاز UFO 2 الجديد لديك. يمكنك الاختيار بين الأقنعة التي تم الحصول على مكوناتها من جميع أرجاء العالم، مثل قناع Bulgarian Rose المُرطب، وقناع Manuka Honey المُجدد، وقناع Coconut Oil المغذي، وقناع Acai Berry المهدئ، وقناع Green Tea المُنقي. تناسب الأقنعة جميع أنواع البشرة، وتم اختبارها بواسطة أطباء الأمراض الجلدية.

LUNA 2 للرجال

850 درهماً

حل واحد لجميع الرجال في حياتك. إن فرشاة الوجه 3 في 1 عبارة عن جهاز يستخدم قبل الحلاقة ومضاد للشيخوخة، وبذلك يلبي جميع احتياجات بشرتك. استغرق دقيقتين يومياً لتحصل على بشرة أكثر نعومة ونضارة ونقاءً. احصل على جلد أكثر نقاءً، وحلاقة أكثر نعومة، وبشرة أصغر سناً. إن استخدام نبضات t-sonic مع شعيرات السيليكون سينظف مسام وجهك لدرجة أعمق من أي وقت مضى، لتحصل على بشرة ناعمة. استخدم وضع مكافحة الشيخوخة على المناطق المعرضة للتجاعيد، فتحصل عند الانتهاء من روتينك اليومي على بشرة أصغر سناً.

تسعيرة أقنعة FARM TO FACE

■Farm to Face :Green Tea (حزمة من 6): 115 درهماً.

■Farm to Face :Bulgarian Rose (حزمة من 6): 115 درهماً.

■ Farm to Face :Coconut Oil (حزمة من 6): 115 درهماً.

■ Farm to Face :Acai Berry (حزمة من 6): 115 درهماً.

■ Farm to Face :Manuka Honey (حزمة من 6): 115 درهماً.

- Farm to Face المجموعة الأخيرة من الأقنعة الذكية، وتشتمل على 5 تركيبات جديدة، 3 منها نباتية.

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