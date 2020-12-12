الامارات | #النصف_الحلو.. 400 تذكرة سنوية في «دبي ليتل ليج»

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 400 تذكرة سنوية في «دبي ليتل ليج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 ديسمبر 2020

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس™»، الوجهة الترفيهية المتكاملة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، عن شراكتها مع «دبي ليتل ليج»، منظمة البيسبول الدولية غير الربحية، بهدف تشجيع الكبار والصغار على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية. وفي هذا الإطار، أعلنت الوجهة عن تقديمها 400 تذكرة دخول سنوية شاملة جميع المنتزهات لأول 400 شخص يسجلون في دوري دبي ليتل ليج.

وتتيح التذكرة السنوية، التي يبلغ سعرها 695 درهماً، لحامليها إمكانية الدخول غير المحدود إلى وجهات الترفيه والنشاط في منتزهات «دبي باركس آند ريزورتس» الترفيهية الأربعة، التي تشمل موشنجيت دبي، وليجولاند دبي، وليجولاند ووتربارك، وبوليوود باركس دبي. وتُعتبر «دبي ليتل ليج» منظمة بيسبول دولية غير ربحية، يتضمن طاقمها فريقاً من المتطوعين، ما يجعلها الوجهة المثالية للأطفال والمراهقين الذين تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و18 عاماً. ويتكون طاقم عمل المنظمة المتنوع والشامل من أفراد ينتمون إلى أكثر من 30 جنسية، وينتمي إليها ما يزيد على 400 عضو يتدربون طوال الأسبوع، كما تضم قسماً خاصاً بأصحاب الهمم، وتقدم العديد من الألعاب التنافسية التي تُقام نهاية كل أسبوع.

وتتيح الشراكة الجديدة بين «دبي باركس آند ريزورتس» و«دبي ليتل ليج» للزوار فرصة الفوز بتذاكر دخول سنوية إلى جميع منتزهات «دبي باركس آند ريزورتس» الأربعة المميزة، فضلاً عن الاستفادة من عروض الترقية للألعاب الأسبوعية في «دبي ليتل ليج».

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