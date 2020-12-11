من الافتتاح للختام.. أبرز إطلالات الرجال في 9 أيام بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تصوير- محمود عبد الناصر

أسدل الستار على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بعدما استطاع المشاهير الرجال في خطف الأنظار بإطلالات متنوعة ومثيرة للجدل تماما مثل السيدات.

وخلال 9 أيام هي عمر فعاليات المهرجان، اختار بعض النجوم الظهور بإطلالات بسيطة، بينما فضل البعض الآخر خطف الأنظار بإطلالات غريبة، وفي التقرير نستعرض لكم هذه الإطلالات بداية من حفل الافتتاح إلى الختام.

أحمد السقا

خطف أحمد السقا الأنظار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بلوك جديد.

وظهر أحمد السقا ببدلة مع رابطة عنق أنيقة باللون الأسود، لكن المثير كان قصة شعره على "الزيرو"، من أجل تصوير مشاهد مسلسل "نسل الأغراب"، إضافة إلى ظهوره بـ"شنب" على غير المعتاد.

آسر ياسين

أثار الجدل بإطلالة غريبة في الافتتاح، بعدما ظهر بشعر رمادي ويحمل خوذة كسائقي الدراجات النارية، مرتديا تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينيز باللون الأسود، ونسق مع إطلالته جاكيت باللون الرصاصي.

وفي سابع أيام المهرجان، ارتدى آسر بالطو باللون الأسود مع بنطلون جينز من نفس اللون، وتيشيرت رصاصي ونسق مع الإطلالة نظارة بعدسات شفافة.

إسلام إبراهيم

على غير العادة ورغم ظهوره في مهرجان الجونة بإطلالات مثيرة للغاية، لكن نجم مسلسل "بـ100 وش"، خطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة، حيث ظهر ببدلة باللون الكحلي، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الكحلي، ونسق معها حذاءً باللون الأسود.

حلمي وأبو الروس "نفس البدلة"

في الافتتاح طل أحمد حلمي ببدلة باللون الأبيض وأسفلها قميصا بذات اللون، ونسق معها ربطة عنق باللون الأسود، والمثير أن الفنان حسن أبو الروس ارتدى أيضا نفس بدلة "حلمي" إضافة إلى لون الوردة.

تامر حسني

خطف الأنظار إليه في الافتتاح بعدما ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأسود أيضا، بل ورابطة عنق بنفس اللون، والمثير أيضا أنه ارتدى قبعة بنفس اللون.

محمود حميدة

ظهر في الافتتاح ببدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق متعددة الألوان، وحذاء باللون الأسود.

خالد سليم

في الافتتاح ارتدى بدلة التوكسيدو باللونين الأبيض والتركواز، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وفيست باللون التركواز، مع بنطلون باللون الأزرق من تصميم مصممة الأزياء المصرية مارجو حنا.

ونسق مع إطلالته ساعة يد باللون الفضي وسلسلة، وأكد أنها هدية من زوجته خيرية هشام.

أحمد مجدي يتألق بـ"السيمي فورمال"

تألق الفنان أحمد مجدي بإطلالة سيمي فورمال خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة.

اعتمد "مجدي" لونا واحدا في إطلالته، حيث ارتدى هاي كول وبنطلون باللون الأبيض، منسقًا معهم بليزر بنفس اللون.

أحمد حاتم

فاجأ الفنان أحمد حاتم حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن قام بخلع البليزر الخاص به ليظهر قميصه الأبيض المكتوب عليه كلمة "عاشق"، متعمدًا إظهارها للمصورين.

وارتدى أحمد حاتم خلال حضوره حفل الختام بنطلونا أسود مع بلطو باللون الرمادي، واضعا داخله كوفية سوداء، مع الحذاء الأسود.

أحمد الفيشاوي

في الافتتاح، ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

بينما في الختام، اعتمد أزياءً غريبة، بارتداء بالطو باللون الرصاصي، وأسفله تيشرت مزينا بالطبعات الملونة، مع بنطلون جينيز فاتح، ونسق مع إطلالته نظارة شمس.

أمير شاهين

في الختام، ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.

محمد فراج

في الافتتاح ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الاسود.

بينما في الختام ظهر دون لحية مرتديًا بدلة ذات جاكيت رمادي وقميص أبيض وبابيون أسود.

أحمد خالد صالح

في الختام، ارتدى بدلة باللون الاسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وفيست باللون الأبيض في أسود.

شريف رمزي

في الختام، فضل ارتداء بدلة باللون الأسود، وأسفله قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.

يوسف عثمان

حرص يوسف على ارتداء بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود، وساعة يد، خلال حفل الختام.

شريف سلامة

ظهر في رابع أيام مهرجان القاهرة ببدلة باللون الرصاصي، وأسفلها قميص باللون الأسود، ونسق معها حذاء باللون الأسود واسكارف باللون الرصاصي.

محمد الشرنوبي

في خامس أيام القاهرة السينمائي، ارتدى ارتدى بليزر باللون الرصاصي وأسفله تيشرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.