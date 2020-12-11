"لسان الفراولة".. عرض جديد لفيروس كورونا يضرب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يمثل فيروس كورونا بشكل عام تهديدًا خطيرًا للأطفال، ولكنه يمكن أن يتسبب في رد فعل شديد إذا تسبب في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C).

وكشف بحث جديد يستكشف الرابط عن مجموعة من الأعراض غير العادية التي يمكن أن تظهر عند الأطفال المصابين بفيروس كورونا، بما في ذلك لسان الفراولة، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

ما أصبح واضحًا للغاية أثناء الوباء هو أن كوفيد-19، المرض الفيروسي الناجم عن فيروس كورونا، يميل إلى التمييز بناءً على خصائص معينة، وليس أقلها الشيخوخة، هذا الاتجاه يعني أن الأطفال أقل عرضة لمسببات الأمراض، على الرغم من أن الفيروس في معظمه لا ينتج سوى ردود فعل خفيفة عند الأطفال، إلا أن التهديد لا يستهان به تمامًا.

وظهرت تقارير تفيد بأنه في بعض الأطفال، يمكن أن يؤدي كوفيد-19 إلى حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS-C).

كما توضح المنظمة الصحية "مايو كلينك" Mayo Clinic، فإن معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من مرض خفيف فقط.

ولكن في الأطفال الذين يطورون MIS-C ، تصبح بعض الأعضاء والأنسجة - مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين - ملتهبة بشدة.

دفع هذا الاتجاه غير المعتاد مؤخرًا المسعفين من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك إلى إجراء مزيد من التحقيق في الأمر.

بعد اختبار 35 طفلاً استوفوا معايير المتلازمة الالتهابية الغامضة، أفاد المسعفون كيف يمكن أن تكون الأعراض أيضًا "جلدية مخاطية" ؛ تُعرف بأنها تلك التي تؤثر على "فتحات الجسم"، مثل فتحات الأنف، وتم العثور على المرضى الصغار لديهم عيون منتفخة، وخدود متوهجة "لسان الفراولة".

ولاحظ المسعفون في نيويورك أيضًا وجود "تداخل سريري كبير" بين كاواساكي ومتلازمة الالتهاب التي يسببها فيروس كورونا.

مرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة وتسبب التهاب الأوعية الدموية.

إن الأعراض المميزة للفيروس، هي ارتفاع في درجة الحرارة يستمر لمدة خمسة أيام أو أكثر.

عادة ما يكون العرض مصحوبًا بما يلي:

طفح جلدي.

تورم الغدد في الرقبة.

شفاه جافة ومتشققة.

أصابع أو أصابع حمراء.

عيون حمراء.

ومع ذلك، لاحظ الأطباء وجود فرق بين الشرطين عند الأطفال.

اتسمت المتازمة بالتهاب جهازي أكثر انتشارًا ومعدلات أعلى من المضاعفات الحادة، بما في ذلك الصدمة القلبية"؛ حيث لا يستطيع القلب فجأة ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

كيف جمع الأطباء نتائجهم؟

قام مسعفون من نيويورك بتحليل 35 طفلاً تم إدخالهم إلى مستشفيين بين 1 أبريل و14 يوليو، "ذروة" وباء المدينة، واستوفى 25 من الشباب، الذين يبلغ متوسط أعمارهم ثلاث سنوات، معايير المتلازمة - تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أقل، مع حمى و"دليل مختبري على الالتهاب" ومرض شديد يتطلب دخول المستشفى.

تم تعريف المتلازمة أيضًا على أنها تؤثر على "جهازين عضوين على الأقل"، مع "عدم وجود تشخيص بديل معقول".

وكان المشاركون العشرة الباقون، متوسط أعمارهم عام واحد، ضمن "حالات محتملة".

وثبتت إصابة تسعة وعشرين من الأطفال بفيروس كورونا، من بين 35 مريضًا، عانى 29 (83 بالمائة) من "تغيرات جلدية مخاطية"، الأكثر شيوعا كانت العيون المحتقنة بالدم، والتي أثرت على 21 من الأطفال.

في حين تأثر ثمانية عشر بخدود حمراء، وكان 17 طفلا لديهم "احتقان الشفة"، يُعرَّف بأنه زيادة في تدفق الدم قد يؤدي إلى احمرار أو حرارة، وعانى سبعة من الأطفال من عيون حمراء منتفخة.