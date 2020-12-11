إطلالات الكابلز على ريد كاربت "القاهرة السينمائي" في 9 أيام.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 التي أقيمت على مدار 9 أيام، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة بداية من حفل الافتتاح إلى الختام:

- محمد الشرنوبي وزوجته:

في اليوم الخامس للمهرجان، ارتدت راندا زوجة الفنان محمد الشرنوبي، جامبسوت باللون الأسود، مزودا بأكمام واسعة، وفتحة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وشعرا منسدلا.

أما الفنان محمد الشرنوبي ارتدى بليزر باللون الرصاصي وأسفله تيشرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

- هنادي مهنا وأحمد خالد صالح:

طلت الفنانة هنادي مهنا في اليوم الخامس، بفستان طويل باللون الأسود، بأكمام منفوخة، بذيل طويل ملكي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما الفنان أحمد خالد صالح ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأسود، ونسق معها حذاء باللون الأسود.

وحفل الختام ظهرت هنادي بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمنسدل. أما زوجها فارتدى بدلة باللون الاسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وفيست باللون الأبيض في أسود.

- هاني رمزي وزوجته:

ارتدت زوجة الفنان هاني رمزي فستانا قصيرا باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينا بطبعات ورسومات هندسية، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، مع مكياجا هادئا.

أما هاني رمزي فارتدى تيشرت باللون الأسود، مزينا برسومات، ونسق معه جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود، وذلك أثناء حضورهم اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي.

- درة وزوجها:

ارتدت الفنانة درة في سابع أيام المهرجان فستانا قصيرا باللون الأسود، بصيحة البليزر مع توب باللون الأسود، وتميز الفستان بأنه مزود بإكستنشن مزيج من اللوني الأسود والذهبي، واعتمدت درة مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

أما زوجها هاني سعد ارتدى بدلة باللون الأسود وأسفلها تيشرت باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون.

- أحمد الفيشاوي وزوجته:

ظهرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي في سابع أيام المهرجان بفستان طويل باللون الكاشمير، كت وبدون أكمام، ومفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وكوليه وأسورة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا. أما الفيشاوي فارتدى قميص متعدد الألوان مزيج من اللون الأسود والاخضر والأصفر المسطردة، مع بنطلون باللون الكافية.

وفي حفل الختام ارتدت ندى فستانا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وشفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، بينما ظهر الفيشاوي بالطو باللون الرصاصي، وأسفله تيشرت مزينا بالطبعات الملونة، مع بنطلون جينيز فاتح، ونسق مع إطلالته نظارة شمس.

- جومانا مراد وزوجها:

طلت الفنانة جومانا مراد بدلة باللون الأسود، مزينة بالتطريزات على الأكمام ومن أسفل، ومزينة بالريش باللون الأحمر، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا. أما زوجها ارتدى بدلة من المخمل، وأسفلها قميص باللون الأسود، وذلك جاء أثناء حضورهما سابع أيام المهرجان.

- أمير شاهين وزوجته:

ارتدت منة جاب الله زوجة الفنان أمير شاهين في حفل الختام، فستانا باللون الأبيض بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، بالإضافة إلى أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وأسورة وخاتم. أما زوجها الفنان أمير شاهين ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.

- بسنت شوقي ومحمد فراج:

طلت الفنانة بسنت شوقي في حفل ختام المهرجان بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، مستعينة على طريقة فنانات الخمسينيات بقفاز بيدها اليسرى، معتمدة على المكياج الهادئ مع تسريحة شعر انسيابية. أما فراج فظهر دون لحية مرتديًا بدلة ذات جاكيت رمادي وقميص أبيض وبابيون أسود.

- شريف رمزي وريهام أمين:

ارتدت الفنانة ريهام أمين خلال حضورها حفل الختام فستانا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، كما زيت إطلالتها إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق ومجموعة أساور، وكلاتش باللون الأسود. أما زوجها الفنان شريف رمزي ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفله قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.