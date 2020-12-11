9 أيام من إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي.. هذه كانت أفضل فساتين الفنانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل الإطلالات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 على مدار 9 أيام، بداية من الافتتاح إلى الختام.

وفي التقرير، نستعرض لكم أفضل إطلالات نجمات الفن، حسب ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي لـ"الخليج 365".

- أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة، بإطلالة ملكية في حفل الافتتاح، إذ تميّز الفستان بالرقي والأناقة، وكان مناسبا لجسمها من حيث طول الرقبة وعرض الأكتاف وشكل الظهر من الخلف، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمجوهرات والمكياج كانت مناسبة وملائمة للغاية.

والفستان مطرزا من عند الرقبة مع قصة الظهر المفتوح والزيل الملكي وقصة أكتاف الظهر.

- ريا أبي راشد:

إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في ثاني أيام المهرجان كانت في غاية الرقي واستطاعت بها أن تخطف الأنظار، إذ ارتدت فستاناً طويلاً، بقصة ناعمة، مطرزًا بتطريز بسيط من الكريستال، بصيحة الكم الواحد التي تعد من أحدث صيحات الموضة ٢٠٢١، وبالنسبة لاختيارها للمجوهرات والحقيبة الفضية كان موفقًا، وأيضا اختيارها للمكياج وتسريحة الشعر الويفي المنسدل على أكتافها كانت موفقة للغاية.

كما تألقت أيضا في اليوم الثامن، بإطلالة كأميرات ديزني، حيث ظهرت بفستان أصفر من قماش الأورجنزا المنقط بتوقيع مرمر حليم، وقصة الفستان هي (pencil Dress)، بالإضافة إلى أن القصة مناسبة جدا لها ويبرز قوامها الممشوق، وتميز بأنه مزودا بأكمام، والمكياج والشعر كانوا غاية البساطة.

- ليلى علوي:

أما إطلالة ليلى علوى في اليوم الثالث للمهرجان، كانت كلاسيكية تميزت بالرقي والجاذبية والذوق الرفيع، حيث ارتدت بلوزة سوداء من الحرير وجيبة سوداء، وبالنسبة لتصفيفة الشعر والمكياج، كانوا موفقين جدا، بالإضافة إلى الحقيبة والمجوهرات والحذاء كانوا موفقين جدا كالأميرات.

- هدى المفتي:

الفنانة هدى المفتي، تعد من أفضل إطلالات نجمات الفن في خامس أيام المهرجان، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية عصرية، واعتمدت بدلة من موضة السبعينيات من اللون البني والمعطف مبطن بلون الخردل والبنطلون مرتفع الوسط مع توب أبيض، وبالنسبة للإكسسوارات يعد اختيارها لسلسة ذهبية، وحقيبة كلاسيكية من ضمن اتجاهات الموضة لعام 2020، والمكياج تميز بالبساطة والشعر كان موفقا جدا.

-جميلة عوض:

تألقت الفنانة جميلة عوض، بإطلالة أوروبية عصرية جميلة كأميرات ديزني في سابع أيام المهرجان، إذ إن الفستان من اللون Steel Blue ذات أكتاف عريضة والأكمام المنفوخة التي تكتسح منصات عروض الأزياء العالمية 2020، مع وجود حزام عريض لتحديد الخصر، أعطها لمسه رومانسية وأنوثة فائقة كاميرات ديزني، واختيار الفنانة للمجوهرات والمكياج وتصفيفة الشعر كان بسيط وموفق.

- درة:

تألقت الفنانة درة في حفل الختام بفستان من اللون الموف الامع، وقصة الفستان درابية مرسومة بطريقة هوت كوتيور علي جانب الوسط والأرداف والرقبة مع فتحة الساق تبرز قومها الممشوق بطريقه جمالية.

وتعد قصة الرقبة مع الكتف الواحد( One shoulder dresses)، من اتجاهات الموضة العالمية2020 -2021، بالإضافة إلى أن المجوهرات وتصفيفة الشعر والمكياج جعلها مثل باربي، والحذاء والحقيبة كانوا موفقين جدا.