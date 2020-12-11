"فايزة" تعيش بين الحشرات والقمامة بعد وفاة زوجها: عاوزة بيت يستر عيالي (فيديو)

علاقات و مجتمع

لم تجد سوى الشارع حضنًا ومأوى لها ولأولادها، سكنت به عقب 21 يومًا فقط من وفاة زوجها، الذي تركها وحيدة رفقة أربعة أطفال أكبرهم يبلغ من العُمر 10 سنوات.

دون ملابس كافية لسترهم، أو حتى غطاء يشعرهم بالدفء، ترتجف ويرتجف أولادها الصغار معها من البرد القارس الذي يأكل في أجسادهم، لم يجدوا أمامهم سوى التشبث ببعضهم البعض ربما يشعرون بالدفء، تحيط بهم القمامة ورائحتها الفجة من كل اتجاه، وتسير الحشرات على أجسادهم.

بمجرد وفاة الزوج الذي كان يعمل "عامل يومية"، منذ 3 أسابيع، لم تجد السيدة "فايزة" بمركز ميت غمر الدقهلية، جنيهًا واحدًا لأبنائها، ولا حتى لدفع إيجار الغرفة التي كان يقطنون بها، ليقرر صاحب المنزل طردهم بالشارع بسبب عدم توفر الأموال لديهم.

سيدة وأربعة أطفال يحتضنهم الشارع بقمامته وحشراته، تبحث عن مأوى، لا تريد أموالًا أو طعامًا، لا تريد سوى المأوى والسكن والدفء من برد الشتاء وقسوتها.

مقطع فيديو لا يتخطى الـ 4 دقائق، ظهرت خلاله السيدة تستغيث مع أحد أبناء قريتها، قائلة: "من وقت ما جوزي مات من أسابيع اتطردنا في الشارع، ومفيش فلوس، عايشة وسط الحشرات والزبالة، مش عاوزة إلا مكان يسترنا".

وتواصلت "هن" مع صاحب المقطع، محمود خطاب، ويعمل موظفا، الذي أكد سوء حالة السيدة وأطفالها الأربعة، مستغيثًا بالمسؤولين بتوفير مأوى ومسكن للسيدة يحميها من الشارع وقسوته.