منال تطلب الخلع: حمايا بيتحرش بيا وبيقولي إنتي حلوة وجوزك مش مقدرك

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عامان من الحب وآخر زواج، عاشت خلالهم الفتاة العشرينية أوقاتًا كثيرة من السعادة، لكن سعادتها لم تدم كثيرا، وسرعان ما انتهت قصة حبها وزواجها بطلبها للخلع في محكمة الأسرة، بسبب تحرش حماها بها كما زعمت خلال تقديمها الدعوى القضائية.

15 شهرًا مرت على زواج "منال.ي.م"، البالغة من العمر 23 عاما، وبعدها وقفت أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها بعدما تحرش بها حماها عقب وفاة حماتها، وهددها زوجها بالطرد والفضيحة بدلا من البحث عن حقيقة ما تقوله زوجته، الأمر الذي جعلها تصمم على طلب الخلع بعد رفض زوجها الطلاق وتهديدها.

تقول الزوجة: "تعرفت على زوجي في الجامعة، فهو يكبرني بعام ونصف، وارتبطنا وتزوجنا بعد التخرج، إلا أن سعادتي لم تدم طويلاً، تزوجته في شقة بمنزل عائلته في إحدى القرى على الرغم من رفض أسرتي الانتقال من المدينة للعيش في القرى مع زوجي، ولكن حياتي تبدلت تماما بعد وفاة حماتي بعد أشهر قليلة من الزواج، حيث لاحظت نظرات حمايا المريبة لي، وحاولت تجاهله ونظراته إلى أن فوجئت به يتهجم عليا في شقتي ويتحرش بي، فصدمت".

تضيف الزوجة: "كانت حياتي تسير بشكل طبيعي، إلى أن جاءت الصدمة ففي أحد الأيام فوجئت به يقتحم عليً غرفتي في غياب زوجي، وحاول تقبيلي وحضني فأزحته وهربت منه بعيدا، وشكوت لزوجي لم يصدقني، وغضب مني واتهمني أنني اتهم حمايا رغبة مني في الانتقال للعيش في مكان آخر".

تتابع الزوجة: "مرت هذه الواقعة بإنكار حمايا وتهديد زوجي لي بطردي، زاعما أنها تهيؤات مني، وتكرر الموضوع أكثر من مرة، حاول حمايا التحرش بي أكثر من مرة في غياب زوجي، بيقولي إنتي صغيرة وحلوة، ويا بخت جوزك بيكي بس هو مش مقدرك، وبيتلفظ بألفاظ قبيحة، ولما اشتكيت لزوجي مرات عديدة هددني بطردي وفضحي".

اختتمت الزوجة العشرينية: "طلبت منه الطلاق فرفض، وقالي هفضحك لو حبيتي تتطلقي وهقول إنك على علاقة مع أبويا، فلجأت لمحكمة الأسرة طلبا للخلع للخلاص من العائلة المشبوهة".