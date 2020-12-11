صورة في المنزل تثير الجدل حول عودة أصالة لزوجها الأول

علاقات و مجتمع

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة عائلية تجمع بين والدتها ووالدها، رجل الأعمال، أيمن الذهبي.

وأظهرت الصورة التي جرى التقاطها داخل المنزل، والدتها وأيمن الذهبي، وهي بصحبتهما مع أشقائها الأربعة، مُعلقة: "العائلة هي كل شيء".

وحازت الصورة التي شاركتها ابنة أصالة على العديد من تسجيلات الإعجاب، مُعلقين: "ما أجمل التصالح والتسامح والتعايش".

واعتقد البعض أن الصورة إشارة لرجوع الفنانة لزوجها الأول عقب انفصالها عن طارق العريان.

شائعة ارتباط أصالة

ويذكر أنه قبل فترة انتشرت شائعة حول ارتباط أصالة نصري، بطبيبها فادي نصر، عقب انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بسبب تداول صور تجمعهما.

ونفت أصالة، في تصريحات إعلامية مع المذيعة بوسي شلبي، وبرنامج "ET" بالعربي، حقيقة ارتباطها من الطبيب فادي نصر.

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

وكانت أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر 14 عامًا، وأنجبت منه طفليها.

وفي بداية العام الجاري، أعلنت أصالة انفصالها عقب 4 أشهر من أحاديث غامضة عن توتر علاقتها بـ"العريان".

وأعلنت أصالة انفصالها رسميًا عن زوجها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".