بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

احتفلت الفنانة بشرى، بعقد قرانها، على رجل الأعمال، علي سالم في أجواء عائلية نظرًا للاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كرونا.

ظهرت بشرى خلال صورة متداولة بعد عقد القران مرتدية فستانًا ناعماً باللون الأبيض، بقصة قصية أعلى الركبه، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل الويفي، والمكياج الهادي.

وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضى، وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوى، وبوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم.