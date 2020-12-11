7 أطعمة تقوي أظافرك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - إن الحصول على أظافر رائعة لن يتحقق بوضع طلاء الأظافر فقط، فصحة أظافرك هي الأساس.

تعتبر صحة الأظافر المؤشر الأساسي على الصحة العامة، ويستخدمها الأطباء لمعرفة مستوى صحة الإنسان، فإذا كنت تعانين من سوء في التغذية سوف يظهر ذلك على أظافرك من خلال بهتان لونها أو تشققها أو مظهرها السيئ الذي لن يرضيك.



إليك أهم الأطعمة التي ستساعدك في الحصول على أظافر قوية وصحية:

أهم الأطعمة



1.البيض: كما هو معروف يعتبر البيض من الأطعمة المليئة بالبروتين الذي يعتبر عاملاً أساسياً لنمو أظافر قوية، كما أن البيض غني بفيتامين (B) الذي من مكوناته البيوتين القادر على زيادة سرعة نمو الأظافر.

2.البروكلي: هو من الخضروات المليئة بالبروتينات والأحماض الأمينية المفيدة للأظافر والجسم عموماً.

3.سمك السلمون: هو سمك لذيذ ويحتوي على الكثير من البروتين والزنك الذي يساعد الجسم على امتصاص البروتين الذي نتناوله يومياً، كما أنه يحتوي على السيلينيوم والنحاس اللذان يساعدان الجسم على إنتاج الكولاجين الذي يقوم بدوره بتعزيز نمو الأظافر.

4.زيت جوز الهند: إن تناول الدهون الصحية كزيت جوز الهند يؤدي إلى تعزيز قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، كما أنه يحتوي على الفيتامينات A، D، E، K ، وكلها تساعد على تقوية الأظافر.

5.الدجاج: يحتوي على فيتامين Bوالبروتين كالبيض، مما يساعد على تقوية الأظافر.

6.السبانخ: إن تناول السبانخ فكرة عظيمة لصحتك ولصحة أظافرك، فالخضروات الخضراء الداكنة تحتوي على فيتامين (E) والحديد وفيتامينات (B) وحمض الفوليك وفيتامين (أ)، وكلها تساعد على نمو الأظافر وتعزيز قوتها.

7.المكسرات: تحتوي المكسرات كاللوز والبندق على الكولاجين والسيلينيوم والزنك وفيتامين B، وفيتامين E.

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