تسريحات شعر طويل لحفل نهاية العام من رضوى الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - تتميز المذيعة المصرية رضوى الشربيني بشعرها الطويل اللامع المفعم بالحيوية، وهي دائماً ما تعتمد تسريحات للشعر الطويل تبرز جمال شعرها من جهة، ومن جهة أخرى تمنحها إطلالة أنثوية راقية.

وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من تسريحات الشعر الطويل لحفل نهاية العام، بأسلوب رضوى الشربيني، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحات منسدلة للشعر الطويل

تسريحة الويفي المنسدلة



تعتمد رضوى الشربيني التسريحات المنسدلة للشعر الطويل بكافة أشكالها، خصوصاً أنها تسريحات عملية وأنيقة ومريحة في الوقت نفسه، إضافة الى أنه تعد خياراً مثالياً لحفل نهاية العام. فمثلاً بإمكانك أن تستوحي من رضوى الشربيني تسريحة الريترو مع الغرة الجانبية العالية التي تعود الى مرحلة الثمانينات، أو تسريحة الشعر المالس المستقيم مع الفرق النصفي أو الجانبي، أو تسريحة الشعر المموج المنسدلة على الظهر والكتفين، بفرق جانبي أو نصفي، إضافة الى تسريحة الكيرلي المنسدلة مع الغرة الجانبية، أو تسريحة الكيرلي الفضفاضة التي تمنح الشعر حجماً أكبر وتجعله يبدو أكثر كثافة.

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تسريحات مرفوعة للشعر الطويل

تسريحة الكعمة العالية



أما إذا كنت من محبات تسريحات الشعر المرفوعة، بإمكانك أن تختاري مجموعة من أجمل تسريحات الشعر المرفوع من رضوى الشربيني، في مقدمها تسريحات ذيل الحصان الويفي العالية مع الغرة النصفية المسحوبة الى الخلف، أو تسريحة ذيل الحصان المرتفعة مع الشعر المالس والغرة النصفية المشدودة أو تسريحة الكعكة العالية، أو تسريحة الباليرينا، إضافة الى تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة الى الخلف. كما بإمكانك أن تعتمدي تسريحة الكعكة المنخفضة مع الخصل الويفي الجانبية المنسدلة على جانبي الوجه على طريقة رضوى الشربيني.

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تسريحات نصف مرفوعة للشعر الطويل

تسريحة الويفي نصف المرفوعة



تعد تسريحات الشعر نصف المرفوع من أفضل الخيارات لحفل نهاية العام، وخصوصاً لصاحبات الشعر الطويل، نظراً الى أنها مريحة جداً وأنيقة في الوقت نفسه. بإمكانك أن تستوحي من رضوى شربيني تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوعة مع الغرة المشدودة الى الخلف، أو تسريحة الكعكة نصف المرفوعة مع الشعر الكيرلي المنسدل، إضافة الى تسريحة الشعر المالس نصف المرفوع مع الغرة المسحوبة الى الخلف.

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