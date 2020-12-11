10 صور تظهر الشبه بين ميرنا المهندس وندى أكرم.. "مش بس في المهرجان"

لايف ستايل

بفستان أزرق لامع مكشوف الكتفين، وبفتحة ساق طويلة، تسببت مصممة الأزياء ندى أكرم، في جدل واسع، مساء أمس، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وعلى الرغم من تفاعل العديد معها ومع إطلالتها، إلا أن البعض اعتقد أن الشبه رُبما يكون بسبب زاوية التصوير، أو حتى بسبب تسريحة شعرها الكيرلي، التي اشتهرت بها الفنانة الراحلة.

ويرصد "هن" 10 صور تبرز تطابق الثنائي بعيدًا عن مهرجان القاهرة.

وكانت مصممة الأزياء الشابة ندى أكرم، أعربت عن سعادتها الكبيرة لتشبيهها بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم تشبيهها بها، وأن جميع المقربين منها يقولون لها ذلك.

وقالت ندى في تصريحات خاصة لـ"هن": "أنا مبسوطه جدا بالشبة ده، علشان أنا كنت بحبها جدا الله يرحمها، وكل أصحابها بيقولوا كده لما يشوفوني، وأنا في أول طريقي الفني أتمنى إني أكمل مسيرتها".

أبرز المعلومات عن مصممة الأزياء ندى أكرم:

1- حصلت على بكالوريوس في التسوق.

2- اتجهت بعد ذلك لدراسة التصميم في أحد المعاهد المصرية، بعدما ازداد تعلقها بمجال التصميم.

3- ركزت في تصميماتها على الثقافة المصرية، فكانت تطبع النجوم الراحلين والمنتجات القديمة مثل "الريفو" على التيشرتات.

4- صممت لعدد من النجمات مثل ياسمين رئيس، ومي عزالدين.

5- عبرت عن احترامها لجرأة إطلالات رانيا يوسف، من خلال إحدى لقائاتها: "بتعجبني جرأتها ومش من حق حد يحكم على لبسها".