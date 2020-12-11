عقد قران بشرى وسالم هيكل فى أجواء عائلية (صور)

علاقات و مجتمع

عُقد، منذ قليل، عقد قران الفنانة بشرى على رجل الأعمال سالم هيكل، في أجواء عائلية.

وكانت خطوبة بشرى وسالم تمت في ختام مهرجان الجونة السينمائي في نوفمبر الماضي، وتمت الخطبة بشكل مفاجئ بتنظيم من الفنان خالد الصاوي.

وكشفت بشرى، كواليس خطوبتها، قائلة: "المشهد كان غريب جدا، والله يسامح كل مهندسي المشهد ده، إن كان الأستاذ خالد الصاوي أو شريف رمزي عن بعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين خدوني بعد ما قلت كلمتي على المسرح، افتكرت حد جراله حاجة أو وقع".

وأضافت بشرى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "الخطوبة بالشكل ده مكانتش في بالي خالص، خاصة إن خطيبي صديق طفولة، وموجود في حياتي بشكل أو بآخر وعيلتي تعرفه ومتربيين مع بعض، فبالنسبة لي دي حاجة غريبة".

وأشارت إلى أنّه طلب خطبتها رسميا وقدم لها خاتم الخطوبة، "كنت بهزر معاه وبغيظه وبقول لسا موافقتش، بس أعتقد صعب جدا بعد كل المجهود دة والتواطؤ الحميد بين كل زمايلي وأصدقائي أقول لأ، عمر عشرة 24 سنة، واللحظة دي مش قادرة استوعبها لأني لسا لحد النهارده في الجونة عاوزة اطمن على الضيوف اللي مسافرين، أنا لسا مش مستوعبة".

وتابعت: "كنت معطلة مشاعري العاطفية الفترة اللي فاتت لأن الجو العام مكانش يسمح أوي، ومش أي حد يستاهل العواطف، بس لولا إنه غالي وعشرة عمر وصديق قديم كان هيبقى الموقف اختلف، والراجل مسالم وصبور ومستني بقاله سنين، خاصة إنه كان متجوز وخلف وأنا اتجوزت وخلفت، وإحنا الاتنين محصلش نصيب فرجعنا اتقابلنا تاني".

وأكدت أنّها كان من الممكن أن تترك المكان، لكن الشخص الذى تقدم لخطبتها عزيز عليها، موضحة أنّ عائلتها كانت موجودة، وتآمرت مع خطيبها لإتمام الخطبة: "كنت بحاول دايما الجمع والتوافق بين العقل والقلب، لأنه من مميزات برج الميزان اللي بنتمي ليه".