بإطلالة فضفاضة.. لورديانا تفاجئ جمهورها بسفرها: خمنوا رايحة فين

لايف ستايل

اعتادت الراقصة الاستعراضية، لورديانا، مشاركة جمهورها بالعديد من الصور، واللقطات، ومقاطع الفيديو التي تبرز تفاصيل يومياتها.

واليوم، قررت الراقصة، مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل المطار، مُعلنة سفرها.

وظهرت الراقصة بملابس كاجوال، مرتدية سترة بيضاء، وبنطلون رياضي فضفاض، بألوان فاتحة، وهي تطلب من متابعيها تخمين وجهتها القادمة.

ونشرت "لورديانا" إجابات بعض المتابعون الذين توقعوا سفرها لليونان، أو لبنان، روسيا أو حتى دبي، الأمر الذي نفته الراقصة الستعراضية، مؤكدة أن وجتها لن تكون خارج مصر.

يذكر أن بداية شهرة الراقصة البرازيلية "لورديانا" في مصر كانت بعد انتشار فيديو لها ترقص على أنغام مهرجان "إخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل.

وحظيت الراقصة بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، حسب قول البعض.

وسبق أن قالت "لورديانا"، في حديث لـ"الوطن"، إنها سعيدة بإقامتها في مصر منذ عدة سنوات، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وآثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إيجادتها للغة العربية: "مش بأعرف اتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية".

وكان من المفترض أن تشارك "لورديانا" حمو بيكا وعمر كمال في كليب جديد، ولكن مغني المهرجانات عمر كمال، أعلن طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، دون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.

وكتب "كمال"، عبر حسابه على "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".