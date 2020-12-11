معلومات عن إيناس شيحة صاحبة أجرأ فستان في ختام "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

نالت الممثلة إيناس شيحة لقب صاحبة أغرب وأجرا فساتين ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42.

اختارت إيناس شيحة أن ترتدي فستانا من اللون الموف الليلا، مزين بإطار فضي، له هيئة الساري الهندي، لأن له ذيل يوضع على الرأس، قصير ستان، ما جعل رواد مواقع السوشيال ميديا يصفونه بأنه "قميص نوم"، لتكون بذلك صاحبة أغرب وأجرأ إطلالة في القاهرة السينمائي، وفيما يلي أبرز المعلومات عن إيناس شيحة.

من هي إيناس شيحة

- ولدت في 10 مايو 1986، أي تبلغ من العمر 34 عاما.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر.

- شاركت في فيلم "زنقة ستات" عام 2000.

- وشاركت في عدد من المسلسلات، أهمها الفجالة "2000"، أوبرا عايدة "2000"، فض اشتباك "2013"، لهفة "2015"، ألوان الطيف "2015".

- تحب إيناس ألعاب الفيديو جيم، الرقص، التسوق، تربية الحيوانات، السباحة والتنس.

- مسرحية "بهلول في إسطنبول" عام 1995، كانت أول عمل فني لها.

- لا تعترف بمسمى السينما النظيفة.

- تغيب إيناس عن الساحة الفنية لفترات طويلة وتعود بدور جديد.

- ترى أن المسرح هو الميراث الحقيقي للفنان لأن سيقربه من الجمهور.

- دوما ما تنشر إيناس شيحة صورا لها جريئة على صفحات "السوشيال ميديا"، وهي مرتدية ملابس مفتوحة أو مايو.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أنه أقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.