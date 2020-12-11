هذا الفستان كارثي.. ناقد موضة يضع درجة من 10 لإطلالات ختام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير - محمود عبد الناصر

لم تخلو إطلالات النجمات على السجادة الحمراء من النقد والتعليق وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخطف الأنظار.

وخلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة وراقية، غير إن ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا حرص على التعليق عليها وتقييمها على النحو التالي:

درة الأجمل

درة صاحبة الإطلالة الأجمل خلال حفل الختام، إذ ارتدت فستانًا أنيقًا، مناسبًا لشكل جسمها، كما أن اللون كان مناسبًا للون بشرتها، إضافة إلى اختيارها الموفق للحذاء والحقيبة. وأيضا المجوهرات التي ارتدتها درة أيضًا كانت مناسبة، لكنها لم توفق فقط في اختيار تسريحة الشعر والمكياج الأنسب لها، ليمنحها تقييم 9/10.

إطلالة فخمة لـ"نيللي كريم"

أما الفنانة نيللي كريم، فاختارت فستانًا فخم ومناسب لشكل جسمها. وعن لون الفستان فرأى أيضًا أنه مناسب للون بشرتها وشعرها، الذي اعتمدت له تسريحة ناجحة مع ماكياج مناسب، ليمنحها تقييم 9/10 أيضًا.

إنجي المقدم أبدعت واختارت الأجمل

أثنى إيلي حنا على إطلالة الفنانة إنجي المقدم، مؤكدًا أنها أبدعت في ختام المهرجان بعد أن ظهرت بإطلالات غير مناسبة من قبل.

ويقول عن إنجي: "اختارت أجمل لون مع أجمل قماشة مع أجمل وأبسط تصميم والنتيجة طلعت بيرفكت"، متابعًا بأن الفستان جميل وأنيق وفخم جدا، كما أن تسريحة الشعر والمكياج مناسبين, إضافة إلى أنها استكملت إطلالتها بطقم مجوهرات فخم وراقي جدًا أضاف على الأناقة أناقة، ليعطي إطلالتها تقييم 9/10 .

"جوري بكر" وإطلالة كيم كارديشان

حيرت إطلالة الفنانة جوري بكر الناقد إيلي حنا خلال تحليله لها، بحسب كاتب على صفحته بموقع "انستجرام"، قائلًا: "بصراحة هالإطلالة حيرتني! مش رح كذب عليكم.. أنا شفتها حلوة وجذابة وسيكسي.. وجسمها ال curvy و المتناسق اعطى شي حلو للإطلالة".

وأثني إيلي على لون الفستان وتناسبه مع لون بشرة جوري بكر، متابعًا: "أنا أكيد 90% منكم رح يكونوا ضد رأيي وممكن تتقبلوا هيك لوك على كيم كارداشيان او كايلي جينير او بيونسي... حبيت الإطلالة وواضح إنه مشغول ومتعوب على التنسيق (مع تحفظي على منطقة الصدر)، حيث وصفها بالمستفزة، ليعطي تلك الإطلالة تقييم 8.5/10.

إطلالة أنيقة لـ"إلهام شاهين"

وأثنى إيلي حنا على إطلالة النجمة إلهام شاهين، مؤكدًا أنها توفقت فيها عن الأيام السابقة من المهرجان.

وأضاف قائلًا: "إطلالة أنيقة ومرتبة وشيك.... و الفستان عاطيها shape حلو لجسمها على عكس اختياراتها بالأيام السابقة يلي ما ناسبت جسمها التنسيق بشكل عام جيد بس الشعر مش مرتب، ليمنح إطلالتها تقييم 8/10 على الرغم من أن الفستان كلاسيكي تقليدي لكن مناسب لها.

إطلالة متكررة ومستفزة لـ"سمية الخشاب"

سخر إيلي حنا من إطلالة الفنانة سمية الخشاب، فيبدو أنها جاءت متكررة، قائلًا: "يمكن بعد فيه جارتنا منيرة ما لبست هيدا الفستان".

وعلى الرغم من ذلك قال إن الإطلالة موفقة مع تنسيق الشعر والمكياج، لكن جاءت منطقة الصدر لتقلل من الإطلالة، واصفها بالمستفزة، فكان يمكنها أن تتجنب هورها بهذا الشكل، ليمنح تلك الإطلالة تقييم7.25/10.

يسرا وإطلالة "حريم السلطان"

شبه إيلي حنا إطلالة النجمة يسرا بفساتين السلطانات بالمسلسل التركي الشهير حريم السلطان، معلقًا بأن التصميم كان جيد وتنسيقه موفق.

وانتقد إيلي حنا الزحام الموجود بالتصميم، قائلًا: "الشك الأوفر يلي فيه وحتى حسيت كأنها مخنوقة فيه"، كما انتقد لون الفستان معللًا بأنه كان غير مناسب لها، ليمنحها تقييم 6.5/10.

الفتحة قللت من جمال إطلالة جميلة عوض

وانتقد إيلي حنا فتحة فستان الفنانة الشابة جميلة عوض، ليؤكد أنها السبب في تشويه إطلالتها وقللت من جمالها، موضحًا أنها ارتدت فستان ذو فتحة من النصف أظهرت قصر قامتها.

وأضاف بأن الفستان أنيق وبسيط، كما أنها اعتمدت على تسريحة شعر وماكياج مناسبين لها، ليمنح إطلالتها تقييم 6.5/10.

تصميم غير موفق لـ"ليلى علوي"

أما النجمة ليلى علوي فرأى أنها لم تتوفق في اختيارها لتصميم إطلالتها خلال حفل الختام، مشيرًا إلى أن ذلك على عكس الأيام السابقة من المهرجان التي كانت إطلالاتها موفقة فيها.

ولفت إلى أن تصميم الفستان جاءت فيه أخطاء كثيرة أبرزها كان في منطقة الصدر، وعلى الرغم من ذلك أشار إلى أن التنسيق كان جيد بتسريحة الشعر والمكياج، ليمنحها تقييم5/10.

تصميم واسع لـ"مريم الخشت"

ووصف أيضًا إطلالة الفنانة مريم الخشت بغير الموفقة، موضحًا أن قماش الفستان غير جيد، كما أن هناك خطأ بالجزء العلوي لظهوره واسع عليها كأنه غير مناسب لمقاسها.

وأضاف: "المجوهرات حلوين والشعر كمان بس المكياج مش كتير جيد"، ليمنح إطلالتها تقييم4/10.

تصميم فستان غبي لغادة عادل

وهاجم إيلي حنا إطلالة الفنانة غادة عادل، ليصف تصميم الفستان التي ظهرت به بـ"غبي".

ويقول عن إطلالة غادة: "صحيح الأسود ملك الألوان والأناقة... بس مع الأسف إطلالتها مش حلوة أبدا تصميم الفستان "غبي"

وأضاف أن تسريحة الشعر كانت غير مرتبة، وكذلك حقيبة اليد، بينما اختيار المجوهرات والمكياج كانوا جيدين، ليمنحها تقييم 3/10.

"رانيا يوسف" غير موفقة

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة الفنانة رانيا يوسف مؤكدًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" أنها لم توفق نهائيًا بيوم الختام.

ووضع إيلي حنا علامات استفهام كثيرة حول إطلالة رانيا يوسف أبرزها أن القماش المصمم منه الفستان رقيق وشفاف، والشكل الذي ظهر عليه تصميم الفستان بمنطقة الصدر.

وكتب إيلى حنا عن فستان رانيا يوسف: "رانيا بكل المهرجان كانت إطلالاتها جيدة وفيها تحسن، وعلى قد ما مدحناها خربتها بالختام، فيني أفهم شو وضع الـcups عند الصدر؟ كأنه القماش الأبيض رقيق وشفاف زيادة؟ والشعر مش موفق؟ والمكياج سيئ جدًا خصوصًا كونتور الأنف يلي مش مدموج والـeyeshadow فوق العيون،لا لا يا رانيا ما توفقتي بالختام، وبعطي الإطلالة1/10".

إطلالة زينب غريب جريمة بحق الموضة

وانتقد إيلي حنا إطلالة الفنانة زينب غريب، قائلا:" زينب غريب تضرب من جديد بـ لوك غريب، ذكرتوا زينب؟ (مهرجان الجونة فستان الماكنتوش؟؟)".

وتابع:" على كل حال.... ايه ده؟ ايه الاطلالة الكارثية دي؟، دي جريمة بحق الموضة يا زينب!، عن شو بحكي؟ عن منطقة الصدر والـ cups يلي خياط الحارة بيخجل يعملهم هيك؟ عن الفستان الكارثي؟ عن الشوز؟، بعطي الاطلالة 0.5/10.