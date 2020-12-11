"متخضهوش".. نصائح للتعامل مع أطفالك أثناء جائحة كورونا

ماما

يبحث الآباء دائما عن تحقيق الموازنة بين صحة أطفالهم واحتياجاتهم التعليمية والاجتماعية، وفي ظل جائحة كورونا يزداد قلق أولياء الأمور، وتبدأ رحلة البحث عن وسائل آمنه لحماية الأبناء من الفيروس.

وقدمت منظمة "يونيسف"، مجموعة من النصائح تساعد على تعامل الآباء مع الأبناء..

الهدوء والصبر

على الوالدين أن يبقيا هادئين أثناء الحديث عن داء كورونا (كوفيد-19)، وعن الدور المهم الذي يستطيع الأطفال أن يلعبوه من خلال حفاظهم على صحتهم.

على أطفالك (وأنت أيضاً) أن تستعدوا لاحتمال الإصابة بأعراض كأعراض الزكام أو الأنفلونزا العادية. وأخبرهم أنه ليس عليهم أن يشعروا بالخوف المبالغ فيه من هذا.

يجب أن يتفهم البالغون شعور الأطفال، بالغضب والقلق من كوفيد-19 فهو طبيعي.

تخطيط اليوم

استمر بحياتك الطبيعية سيرتاح الأطفال كثيراً إذا كان يومهم مخططاً، يعرفون متى عليهم أن يعملوا ومتى يستطيعون أن يلعبوا.

دع أطفالك يعبرون عن مشاعرهم

بالنسبة للمراهقين تعد هذه الأمور خسائر كبرى في حياتهم، لذلك لا بد من ترك فرصة للأطفال التعبير عن مشاعرهم.

تفقد معهم ما يسمعونه

هناك الكثير من المعلومات المضللة التي يتم تداولها عن فيروس كورونا، ابحث عما يسمعه طفلك أو ما يظنه صحيحاً. إن ابلاغ أطفالك بالحقائق لا يكفي، فإذا ما أخذوا معلوماتٍ غير دقيقة، وأنت جاهل عما يدور في خلدهم ولم تصحح ما استقوه، فلربما جمعوا بين المعلومة الحديثة التي أبلغتهم إياها وتلك القديمة التي يعرفونها.

راقب سلوكَك

على الأهل التحكم في انفعالاتهم وقلقهم، وألا يشاركوا مخاوفهم مع أطفالهم، ويعتمد الأطفال على والديهم لإحساس بشيء من الطمأنينة والأمان.