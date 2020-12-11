بوسي شلبي بإطلالة سعاد حسني في "خلي بالك من زوزو" (صور)

لايف ستايل

إطلالة ملفتة ظهرت بها الإعلامية بوسي شلبي أمس، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ظهرت "بوسي" في إطلالة شديدة الشبه بـ سعاد حسني، خلال مشاركتها في فيلم "خلي بالك من زوزو"، وتحديدا مشهد زواج شقيقة الفنان حسين فهمي، حينما ارتدت فستان من اللون الأسود وأدت رقصة.

فستان بوسي شلبي كان من اللون الأسود، مقفول تماما وبأكمام تميز بـ ياقة مرفوعة لأعلى، وهو يشبه "الجاكيت" الأحمر الذي ارتدته سعاد حسني في الفيلم قبل أن تمارس الرقص، وخلعته ورقصت بفستان من اللون الأسود حمالات سادة.

ولم تكتف بوسي شلبي بارتداء ستايل فستان شبيه بـ سعاد حسني، وإنما استوحت تسريحة شعرها من ستايل شعر سعاد حسني في نفس المشهد، حيث لمت شعرها كله لأعلى "هاي بان".

مهرجان القاهرة

يذكر أنه أقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.