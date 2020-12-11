بينهن يسرا اللوزي.. أجرأ 5 إطلالات في "ختام القاهرة السينمائي" (صور)

لايف ستايل

تألقت نجمات الفن أمس على الرد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث وثقت عدسات الكاميرات إطلالات الفنانات وفساتينهن، التي اتسم بعضها بالجرأة، ونستعرض في السطور التالية أبرز الإطلالات الجريئة في التقرير التالي..

يسرا اللوزي

تميز فستان يسرا اللوزي بالجرأة نظرا لأنها ارتدت ستايل "كلوش" على الرغم من زيادة وزنها بعد ثاني ولادة لها، وتميز الفستان بأنه شفاف بالكامل من منطقة الذراعين والظهر فكشف كافة تفاصيل جسمها، وكذلك منطقة أعلى الصدر، واكتفت بقطعة من القماش الأسود على منطقة الصدر نفسها، وصففت شعرها "بان" منخفضة.

زينب غريب

ارتدت الفنانة زينب غريب فستانا من اللون الأسود، قصير وضيق وشفاف، بطانته لم تخف تفاصيل جسدها، ما عرضها لانتقادات بسبب إظهار ساقيها وبطنها، وكذلك منطقة الصدر.

فستان من اللون الأبيض في بيج، شفاف من منطقة الصدر كان كفيلا لتتعرض رانيا يوسف إلى انتقادات كثيرة بسببه، خاصة مع وجود فتحة كبيرة فوق الركبة.

ثراء جبيل

ارتدت فستانا شفافا تماما من أعلى السرة وحتى الصدر، وcups بمنطقة الصدر.

قميص النوم

تعرضت إيناس شيحة، التي حضرت فعاليات حفل الختام لكثير من الانتقادات بسبب ارتدائها فستان من الستان قصير بحمالات يشبه إلى حد كبير "قميص النوم".

مهرجان القاهرة

يذكر أنه أقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.