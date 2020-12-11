الامارات | المخابرات المصرية تنعى صاحب «رجل المستحيل»: جسّد بطولات أبناء الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات المصرية تنعى صاحب «رجل المستحيل»: جسّد بطولات أبناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت المخابرات المصرية، الكاتب الدكتور فاروق نبيل، صاحب سلسلة «رجل المستحيل»، مؤكدة أن المبدع الراحل جسّد برواياته بطولات لأبناء الوطن.

ومما جاء في النعي الذي نشر على صفحات جريدة الأهرام، اليوم الجمعة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الكبير نبيل فاروق الذي أثرى وجسد بأعماله الروائية العديد من البطولات لأبناء الوطن.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ولأسرته خالص العزاء».

وغاب نبيل فاروق، مساء أول من أمس الأربعاء، وشيعت جنازته الخميس، من أحد مساجد مدينة الرحاب في القاهرة.

ونعت الراحل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم. وقالت إن فاروق «يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم».

كما نعى رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين، سعيد عبده، الكاتب الكبير الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة. وأكد أن أعمال ومؤلفات فاروق البوليسية «ستظل شاهده على هذا المبدع المتميز وتراثاً تتوارثه الأجيال وتظل شاهدة على إبداعه الفني».

والراحل من مواليد فبراير 1956 وتخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

ويعد فاروق من بين أبرز المبدعين الذين اشتهروا بالأدب البوليسي وقصص الجاسوسية والخيال العلمي، وهو مبدع سلسلة «رجل المستحيل» وبطلها رجل المخابرات أدهم صبري. وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدّم سلاسل قصصية عدة، من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. ولاقت قصصه نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

وحظيت أعماله بمقروئية كبيرة، لاسيما بين أوساط الناشئة والشباب، واعتبره البعض من بين الذين حببوا هذه الأجيال في القراءة، تماماً مثل الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

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