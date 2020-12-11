ميرنا المهندس تتصدر "تويتر" بعد ظهور شبيهتها في "القاهرة السينمائي"

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تصدر هاشتاج ميرنا المهندس، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ظهور شبيهتها مصممة الأزياء ندى بكر، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وجاءت من ضمن تعليقات مغردو "تويتر" على الصورة: "ربنا جعل يكون لها شبيه النهاردة فى المهرجان علشان هي محتاجة الدعاء الله يرحمها و يغفر لها"، "أنا عيانة أوي كده ولا دي ميرنا المهندس الله يرحمها".

وأضافت أخرى، "سبحانك يارب يخلق من الشبه أربعين فعلا"، "أنا اتخضيت"، "يمكن يكون ده حصل علشان نقرالها الفاتحة كلنا وندعيلها".

وأقام حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.