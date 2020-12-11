موديرنا تبدأ اختبار لقاحها المضاد لكورونا على المراهقين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

بدأت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا اختبار لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) على الشباب في سن المراهقة، حسبما ذكرت الشركة اليوم الخميس.

وبدأت بالفعل الدراسة، التي تشمل 3000 مشارك صحتهم جيدة وتتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى إثبات أن اللقاح آمن وفعال لهذه الفئة العمرية.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا في بيان: "هدفنا إنشاء بيانات في ربيع عام 2021 من شأنها دعم استخدام "إم آر إن إيه- 1273" على المراهقين قبل بداية العام الدراسي 2021".

وأضاف "نأمل أن نتمكن من توفير لقاح آمن لتوفير الحماية للمراهقين حتى يتمكنوا من العودة إلى المدرسة في وضع طبيعي".

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة أن لقاحها، المعروف باسم "إم آر إن إيه- 1273" ، كان فعالا بنسبة 1ر94 في المئة، استنادا إلى تجارب المرحلة الثالثة التي قامت بها، والتي شملت مشاركين فوق سن 18 عاما.