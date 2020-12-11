إكسسوارات فاخرة للشتاء من أرقى العلامات التجارية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - عانقي أناقة شتاء 2021 مع أجمل اكسسوارات الموسم بألوانها الدافئة وتصاميمها الملفتة العصرية. فهي من شأنها استكمال إطلالة ملابسك بفخامة مميزة هذا الموسم لإطلالة مفعمة ببريق لا متناهي.
Stylist : Vasil Bozhilov
Photographer: Ziga Mihelcic
حقائب يد من لويس فويتون Louis Vuitton
عطر ترافل Travel من لويس فويتون Louis Vuitton
عطور من لويس فويتون Louis Vuitton
حقائب يد من بولغاري BVLGARI
ساعة يد سربانتي Serpenti من بولغاري BVLGARI
عطر لو جيم Le Gemme من بولغاريBVLGARI
حقيبة يد من برادا Prada
نظارات شمسية من بالنسياغا Balenciaga
حقيبة يد من جي دبلو اندرسون J.W. Anderson
محفظة بطاقات من كلوي Chloe من موقع MatchesFashion
مرهم شفاه من هيرميس Hermes
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قبعة من لاك اوف كولور Lack Of Color
حقيبة صغيرة من جاكموس Jacquemus من موقع MatchesFashion
حقيبة صغيرة من باي فار By Far
حقيبة يد من جيفنشي Givenchy
نظارات شمسية من بالنسياغا Balenciaga
حقيبة يد من لويس فويتون Louis Vuitton
حقيبة يد من كالت غايا Cult Gaia
حقيبة ميني من جاكموس Jacquemus
حذاء من سولييه مارتينيز Souliers Martinez
كل القطع من Level Shoes
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