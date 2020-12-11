خلطة بياض الثلج لتبييض البشرة قبل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - تعد خلطة بياض الثلج الطريقة الأكثر فاعلية وسرعة لـ تبييض البشرة ومنحها الإشراقة والتوهج. ومع اقتراب حفل نهاية العام، اجعلي بشرتك بيضاء ناصعة خالية من البقع الداكنة، من خلال تحضير خلطة بياض الثلج بنفسك في المنزل، بطرق مختلفة وسهلة، سنعرفك إليها في هذا المقال.



خلطة الخميرة والليمون الحامض

خلطة الخميرة والليمون الحامض



لتحضير هذه الخلطة، أنت تحتاجين الى نصف كوب من السكر وملعقتين كبيرتين من الخميرة، ونصف كوب من عصير الليمون الحامض، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



طريقة التحضير والتطبيق

قومي بمزج كلاً من السكر والخميرة، وعصير الليمون الحامض وزيت الزيتون. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح ذات قوام متجانس. من ثم، طبّقي المزيج على بشرتك، ودلكيها بحركات دائرية هادئة. اتركي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة. بعدها، خذي حماماً دافئاً ورطبي بشرتك بالكريم المرطب الملائم.



خلطة كريم الجليسوليد والنشا

خلطة كريم الجليسوليد والنشا



لتحضير هذه الخلطة، أنت تحتاجين الى المكونات التالية: نصف كوب من ماء الورد، ملعقة كبيرة من النشا، 3 ملاعق صغيرة من كريم الجليسوليد، 6 ملاعق صغيرة من بودرة الأطفال، 5 ملاعق صغيرة من الفازلين، كوب من الجليسرين السائل، ملعقتان من كريم فيكس أو المنثول، 4 ملاعق صغيرة من زيت لوز الحلو، 3 ملاعق صغيرة من زيت الخروع، ونصف كوب من الماء.



طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، امزجي كلاً من الجليسوليد والجليسرين وبودرة الأطفال في وعاء متوسط الحجم، ثم اتركي المزيج جانباً إلى حين استعماله. وفي وعاء آخر، اخلطي ماء الورد مع النشا والماء. وضعي الخليط على نار خفيفة حتى تتماسك المكونات في ما بينها. من ثم، انزعي المزيج عن النار واتركيه الى أن يبرد.



وفي وعاء ثالث، امزجي زيت اللوز الحلو وزيت الخروع وكريم الفيكس أو المنثول، وحرّكي المزيج جيداً حتى تختلط المكوّنات في ما بينها. بعدها، ضعي المكونات الموضوعة في الأوعية الثلاثة، في وعاء واحد وأعيدي تحريكها جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي. طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة، ومن ثم شطفي بشرتك بالماء الفاتر.



خلطة زيت اللوز والعسل

خلطة زيت اللوز والعسل



لتحضير هذه الخلطة، أنت بحاجة الى المكونات التالية: نصف كوب من زيت اللوز، ربع كوب من العسل، وأربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون الطازج، وثلاث ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من زيت اللوز والعسل وعصير الليمون الطازج. وحيت تحصلين على خليط متجانس، أضيفي إليه بشكل تدريجي الحليب البودرة، وأعيدي تحريكه حتى تمتزج المكونات في ما بينها. بعدها، طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة، من ثم خذي حماماً دافئاً.

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