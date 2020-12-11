في حصاد 2020: أفضل 10 عطور نسائية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - في حصاد 2020، ليس بالإمكان إلا التوقف عند مجموعة فخمة من العطور النسائية التي صدرت في هذا العام، والتي شكلت إضافة رائعة الى عالم العطور بشكل عام، وقد صدرت من أرقى الدور العالمية ولاقت رواجاً واسعاً بسرعة البرق.

وفي هذا المقال، نرصد لك حصاد 2020 لعشرة من أفضل العطور النسائية العالمية.



1- Armani Beauty Sì Passione Intense Eau de Parfum

Armani Beauty Sì Passione Intense Eau de Parfum



إنه عطر شرقي – زهري صدر في 2020 عن دار جيورجيو أرماني Giorgio Armani، وقد كان من أبرز عطور الصيف الماضي. مقدمة هذا العطر من شراب الكشمش، قلبه من الياسمين، وقاعدته من المسك الأبيض والباتشولي والفانيليا وأخشاب الأرز. هذا العطر الصيفي الغني والمركز ملائم لمحبات الروائح القوية التي تلفت الأنظار.

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2- Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette

Miss Dior Rose n Roses



شكل هذا العطر أحدث إضافة الى خط Miss Dior المحبوب من علامة ديور الراقية في عام 2020، وهو عطر زهري نابض بالحياة من ديور Dior، حيث يشتمل على باقة من أروع الزهور التي يعد جنوب فرنسا موطنها الأصلي، الى جانب رائحة الحمضيات المنعشة.

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3- Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense



إنه عطر دافئ في منتهى الرقي والأناقة صدر في عام 2020 من جو مالون Jo Malone، وهو يشتمل على نغمات مميزة تبث في المرأة أجمل الأحاسيس. حيث يمزج بين الفانيليا ونجيل الهند واللافندر والمريمية، الى جانب روائح الهيل والشاي والجريب فروت. يناسب هذا العطر النساء الأكبر سناً، فهو يشعرهن بالشباب وبروعة الحياة.

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4- Burberry Her Intense

Burberry Her Intense



صدر هذا العطر في عام 2020 من علامة بيربيري Burberry، وهو يتميز برائحته الفواحة التي تمزج بين الياسمين والبلاك بيري والكرز والبنفسج، إضافة الى روائح الفاكهة الثقيلة، وهو مزيج أخاذ ثابت ومميز، وكفيل بأن يمنحك رائحة راقية تأسر القلوب.

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5- Chloé Nomade Absolu de Parfum

Chloé Nomade Absolu de Parfum



إنه عطر خشبي من كلوي Chloe بلمسة حلوة في غاية الجمال والجاذبية، معزز بالفواكه والنغمات العطرية المخملية مثل خشب الصندل والبرقوق. يمثل هذا العطر الثراء الخشبي بأناقته وجماله. رائحة هذا العطر الكثيفة والمركزة جعلته من أجمل عطور ربيع وصيف 2020.

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6- Gucci Guilty Love Edition Pour Femme

Gucci Guilty Love Edition Pour Femme



يجمع هذا العطر من غوتشي Gucci بين الروائح الخضراء ونغمات الفاكهة المتمثلة بالبرغموت والجريب فروت والبنفسج، التي تشعر المرأة بالأمان، إلا أنها جريئة بما يكفي لتحمسك على تجربتها، وقد استحق لقب أفضل وأجمل عطور 2020.

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7- La Vie est Belle Eau De Parfum

La Vie est Belle Eau De Parfum



إنه واحد من أجمل العطور الفرنسية لعام 2020 على الإطلاق، ومنذ أن أصدرته علامة لانكوم وهو يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين حول العالم. يمزج عطر La Vie est Belle بين نغمات السوسن والبرغموت والبرتقال والكمثري والكشمش والفلفل الوردي ومسك الروم، إضافة الى الفل واليلانغ يلانغ.

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8- N°5 Eau Première Spray

N°5 Eau Première Spray



ربما قليلات من الجدات والأمهات هن اللواتي لم يستخدمن يوماً، عطر شانيل الأول Chanel No. 5. وحين أُطلقت نسخة جديدة منه في عام 2020، وهي N°5 Eau Première Spray، أحبته النساء والفتيات من مختلف الأعمار، فلاقى إقبالاً شديداً. يمزج هذا العطر بين نغمات زهر البرتقال واليلانغ يلانغ والياسمين ونجيل الهند وخشب الصندل، إضافة الى الفانيليا.

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9- My Way Eau de Parfum

My Way Eau de Parfum



إنه أحد العطور الراقية التي صدرت في عام 2020 من علامة جيورجيو أرماني Giorgio Armani، وهو يستحق لقب العطر الأيقوني، نظراً الى جمال ورقة رائحته، فهو يشتمل على نغمات مسك الروم والفانيليا وزهر البرتقال، التي تدوم رائحته لساعات طويلة.

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10- Eau Capitale Eau de Parfum

Eau Capitale Eau de Parfum



هذا العطر الذي صدر في 2020، يمثل أسلوب الحياة في مدينة باريس وهندستها المعمارية وسحرها وجمالها، كما ويجسد أناقتها ورونقها، مما جعله من أجمل العطور العالمية 2020، وقد صُمم خصيصاً لعاشقات باريس ولكل من تحلم بزيارتها. يرتكز هذا العطر على نغمات الورود والباتشولي والبرغموت.

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