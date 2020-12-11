سينمائي روسي عظيم.. معلومات عن ألكسندر سوكوروف الذي غازل لبلبة

علاقات و مجتمع

في مشهد رومانسي، أمس، فاجأ المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف الفنانة لبلبة ببوكيه من الزهور، وقبلة على الجبين وأبدى إعجابه الشديد بها على المسرح وسط الحضور، في ختام فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وهو ما جعل لبلبة تمازجه، "ده شكله هيقلب جواز"، وتبارك يسرا وليلى علوي على الزواج، "يالا يالا".

وقال ألكسندر خلال الحفل، "معنا في لجنة التحكيم شخصية قلبي اتخطف لها، وبحثت عن اسمها ووجدته يعني الأمومة والحنان، واسمها (لبلبة)".

من هو ألكسندر سوكوروف

- هو مخرج وسيناريست روسي كبير.

- ولد في 14 يونيو عام 1951.

- بدأ الكسندر الدراسة في بولندا وأنهى المدرسة الثانوية في تركمانيا، لأن والده كان ضابطا روسيا يتنقل كثيرا.

- التحق بكلية التأريخ في جامعة مدينة غوركي، وتخرج منها في عام 1974.

- بدأ العمل في تلفزيون المدينة بصفة محرر، وأتقن أسرار إخراج البرامج التلفزيونية.

- التحق عام 1975 بكلية الإخراج في معهد السينما بموسكو في قسم إخراج الأفلام الوثائقية، ومنح لاجتهاده دبلوم ايزنشتين.

- واحد من أبرز المخرجين الكبار في روسيا، ولقب بالإمبراطور وهو الوريث الشرعي للراحل اندريه تاركوفسكي.

- كان رئيس لجنة التحكيم للأفلام الروائية الطويلة، في مهرجان القاهرة.

- عرض له خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، فيلم "سفينة روسية"، و"الشمس" وهما من إخراجه.

- قالت ليلية خلال الحفل، "دي جوازة شكلها كل ما ابصله الاقيه بيضحكلي ومبسوط".

- قبلها ألكنسدر وحضنها على المسرح أمام كل الحضور في المهرجان.

- عرضت أفلامه في كبرى المهرجانات مثل كان وبرلين وفينيسيا.

- ترشح لواحدة من جوائز "كان" عن فيلمه "الفُلك الروسي –The Russian Ark".

- حصد هذا الفيلم جائزة Visions في مهرجان تورنتو.

- حصل فيلمه فاوست Faust- على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.

- لـ ألكسندر رؤية مختلفة في الأفلام، فهو يراها فنا وليست تجارة، فكانت أفلامه محظورة في العهد السوفيتي حتى الثمانينات.

- سوكوروف واحد من أفضل عشرة مخرجين سينمائيين في العالم بحسب أكاديمية السينما الأوروبية.

- له رباعية أفلام حول نهاية عصر السلطة الدكتاتورية في العالم.

- تلك الرباعية مكونة من فيلم "مولوخ" حول هتلر و"العجل" حول لينين وستالين و" الشمس" حول الإمبراطور الياباني هيروهيتو و"فاوست" حول علاقة الدكتاتور بقوى الشر.

- سوكوروف يعالج قضايا إنسانية شاملة تتجاوز حدود الأطر الوطنية لبلاده.

- لا يصرف سوكوروف أموالا طائلة على إنتاج أفلامه.

- أفلام ألكسندر تعكس فلسفته في الحياة، والتي عانى منها كثيرا منذ أن كان طالبا في معهد السينما بموسكو.