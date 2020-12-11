منها الشوكولاتة الداكنة.. أطعمة ومشروبات تحمي من الخرف والزهايمر

صحة

أوضحت دراسة جديدة أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مادة "الفلافونول" تحمي من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر، وهي عبارة عن مادة مضادة للأكسدة معروفة بفوائدها الصحية العديدة، مثل تقليل مخاطر أشعة الشمس وتحسين البشرة وتحفيز ضخ الدم إلى الدماغ.

ووجد البحث، الذي شمل 921 شخصا ومعدل أعمارهم 81 سنة، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بهذه المادة انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الخرف خلال السنوات اللاحقة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الفلافونول قادرة على حماية الإنسان من الخرف بنسبة 48 في المئة، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وتحتوي أطعمة كثيرة على الفلافونول، مثل زيت الزيتون ومعجون الطماطم والشاي والسبانخ والكاكاو والشوكولاتة الداكنة.

جدير بالذكر أن الخرف متلازمة يمكن أن تحدث بسبب عدد من الاضطرابات الدماغية التي تطال الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. ويمثّل مرض الزاهايمر أكثر أسباب الخرف شيوعا.

وكانت أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة أكسفورد، أن الدهون تؤدي إلى خطر الإصابة بالخرف، وخاصة في الخمسينات من العمر، لذلك يجب الحرص الحفاظ على وزن صحي مثالي.

واتضح من خلال الدراسة التي أجريت بعد تتبع الباحثين أكثر من مليون امرأة في المملكة المتحدة بأحجام مختلفة، وكانت المشاركات اللائي لديهن مؤشر كتلة جسم يزيد على 30، اللائي يعتبرن بدينات، أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بالخرف، مقارنة بالنساء اللائي يتمتعن بصحة جيدة.

تشير النتائج إلى أن الحفاظ على وزن صحي هو وسيلة جيدة، لتفادي اضطراب الذاكرة في مرحلة الشيخوخة.

وتؤدي الدهون إلى تصلب وتضييق الشرايين، ما ينتج عنه نقص تدفق الدم إلى خلايا المخ بسبب الأوعية التالفة، وهو أحد أسباب الإصابة بالخرف.