الامارات | دبي تضيء شاشة «سينما الثلج» الأولى في المنطقة.. وسط أرض العجائب الشتوية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تضيء شاشة «سينما الثلج» الأولى في المنطقة.. وسط أرض العجائب الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسمياً، افتتحت شركة «ماجد الفطيم» أول سينما على الثلج في المنطقة، وهي كذلك أول صالة عرض أفلام في منتزه تزلج داخلي بالعالم «سكي دبي» في مول الإمارات. وتتيح «سينما الثلج» من «فوكس سينما»، المدعومة من شركة «ديتول»، للزوار اختبار سحر مشاهدة الأفلام على المنحدرات الثلجية في «سكي دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركتي «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»، كاميرون ميتشل: «نسعى دائماً لتجاوز الحدود المعتادة، وبعد أن جلبنا سحر الأفلام السينمائية إلى المنطقة، وجعلنا الثلج في وسط الصحراء أمراً واقعاً، فإننا متحمسون لإطلاق أول سينما على الثلج في الشرق الأوسط»، مضيفاً «سينما الثلج تؤكد التزامنا بالابتكار، وسعينا الدؤوب لإعادة تعريف التجربة السينمائية لزوارنا الكرام، وتقديم عروض جديدة تتجاوز توقعاتهم».

وفيما تحيط بهم المناظر الثلجية البديعة و«أرض العجائب الشتوية»، بإمكان الزوار الاسترخاء على المقاعد الطولانية المريحة، والاستمتاع بمشاهدة أفلام الأعياد العائلية المحبوبة مثل «الغرينش»، و«فروزن 2»، و«داديز هوم 2». وستكون هناك أيضاً عروض ليلية لمجموعة من أحدث الأفلام المميزة مثل «الساحرات» و«أخرجوا السكاكين» و«نداء البرية»، بالإضافة إلى أحدث الإنتاجات العالمية التي ستتم إضافتها فور صدورها.

وتعد «سينما الثلج» أحدث ابتكارات «فوكس سينما»، والتي أطلقت كذلك سينما للسيارات الوحيدة في الشرق الأوسط استجابة للإغلاق المؤقت لمرافق الاستجمام والترفيه خلال فترة الجائحة، وذلك على سطح «مول الإمارات»، والتي مازالت تتيح سينما السيارات للزوار الاستمتاع بتجربة مشاهدة الأفلام تحت ضوء القمر وقبة «سكي دبي» الشهيرة مع توفير تجربة سينما الثلج لاستمتاع الزوار.

وأضاف كاميرون ميتشل: «هذا العام، اجتماعنا مع بعضنا البعض يكتسب أهمية أكبر من أي وقتٍ مضى، وسينما الثلج تتيح للعائلات والأصدقاء الاحتفال بالترفيه المتلزم بالتباعد الاجتماعي في موقع شديد التميز ضمن أفضل منتزه تزلج داخلي في العالم».

وتتوافر تذاكر «سينما الثلج» بأسعار تبدأ من 100 درهم للشخص. وتتاح لجميع زوار «سينما الثلج» إمكانية استئجار ملابس، وقفازات صوفية، وجوارب، وأحذية، وبطانيات، وسماعات لاسلكية، وخزانة مخصصة.

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