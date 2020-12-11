"أمهات مصر" يناشدن "التعليم" مد تسجيل الاستمارة لطلاب "الأول والثاني" الثانوي

ماما

ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم بمد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي؛ للتقدم للامتحان الإلكتروني، لعدم قدرة واستطاعة بعض الطلاب وأولياء أمورهم التسجيل.

وأضافت عبير أحمد، في بيان لها، أن بعض الطلاب وأولياء أمورهم واجهتهم مشكلة عند تسجيل وملئ الاستمارة حتى بعد التواصل مع مدارسهم، بالإضافة إلي أن البعض وجد الاستمارة فارغة وغير قابلة للتسجيل عند فتح رابط الموقع، وبعض المدارس لم تستطع حلها، بحسب أولياء الأمور.

والجدير بالذكر، أنه من المقرر أن ‏تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية اليوم، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، للتقدم للامتحان الإلكتروني للعام الدراسي 2020-2021.

ومن المقرر أن تعقد الوزارة، اختبارات تدريبية بدون درجات لطلاب الصف الأول الثانوي؛ للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

وشددت الوزارة على أن الأسئلة ستكون مبسطة، وتغطي الأجزاء من المنهج التي درست حتى موعد الامتحان، ويمكن أدائه من المدرسة أو المنزل؛ إذ أنه ليس محددا بزمان أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وناشدت الوزارة الطلاب بضرورة التعامل مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة، وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة، استعدادا للامتحانات التالية، التي سوف تحتسب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.‏