أبرزها الميزان والجوزاء.. أبراج يميل أصحابها للخيانة الزوجية

علاقات و مجتمع

يمكن التعرف على بعض الأمور الخاصة بشخصيتك من خلال برجك، وخاصة العلاقات التي تنكشف من طبيعة البرج وصفاته.

وتحدثت صحيفة "express" البريطانية مع خبيرة العلاقات جيسيكا ليوني، لمعرفة أكثر الأبراج الفلكية التي يميل أصحابها للخيانة الزوجية.

الميزان

وتكشف البيانات أن بعض الأبراج تميل إلى الخيانة أكثر من غيرها، والميزان الأكثر احتمالا لخيانة العلاقة الزوجية، مع 16% من مشتركي الموقع الذين يتنمون لهذا البرج.

وتقول جيسيكا إن أصحاب برج الميزان يميلون للخيانة؛ لأنهم يفتقدون شيئا ما في العلاقة الزوجية، وهذا لا يعني أنهم سعيدون بالخيانة، بل غالبا ما يشعرون بالندم حيال ذلك.

الجوزاء

ثاني أكثر برج احتمالا للخيانة الزوجية هو الجوزاء، مع نسبة 14% من مشتركي الموقع الذين يبحثون عن علاقات خارج إطار العلاقة الزوجية ينتمون لهذا البرج؛ إذ يعرف الجوزاء بازدواجيته، وينعكس ذلك على علاقاته العاطفية، كما أنه يحتاج إلى شخص مختلف لتلبية احتياجاته الشخصية المتعددة.

الجدي

ويحتل برج الجدي المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر خيانة، مع 12% من مشتركي الموقع، فعلى الرغم من أن أصحاب هذا البرج ملتزمون في عملهم، إلا أنهم ليسوا كذلك في علاقاتهم العاطفية، ولكن الجدي لا يخون ببساطة؛ لأنه يريد ذلك، بل عندما يشعر بعدم التقدير من الشريك.

الثور

ويأتي برج الثور في المرتبة الرابعة بنسبة 11% من مشتركي الموقع، ويعرف عادة عن أصحاب هذا البرج أنهم مخلصون للغاية، لذلك فهم لا يخونون إلا إذا وقعوا في الحب أو اشتبهوا بخيانة الشريك.

الأبراج الأقل احتمالا للخيانة الزوجية

الحوت والحمل

ومن غير المرجح أن يخون الحوت والحمل؛ إذ أن 6% فقط من الأعضاء من برج الحوت، و5% من الحمل، كما أن الأخير مخلص بشدة، وإذا وقع في الخيانة فهو يفعل ذلك لمرة واحدة.

القوس والدلو

ويشكل أصحاب كل من برج القوس وبرج الدلو 4% من مشتركي الموقع، لذا فأصحاب هذين البرجين أقل احتمالا للخيانة، في حين أن مواليد برج القوس يقعون في الحب بسهولة ويكرهون الانفصال، لكنهم يفضلون إنهاء العلاقة على الخيانة.