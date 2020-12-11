هاني الناظر: "الكاتل" الكهربائي لا يسبب السرطان

صحة

نفى الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية، الشائعات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول إن للغلاية الكهربائية "الكاتل" له خطورة على الصحة، وتسببه في السرطان.

وقال "الناظر": "انتشرت مرة جديدة خلال الساعات الماضية علي صفحات التواصل الاجتماعي شائعة أن استخدام غلايات المياه (الكاتل)، تسبب الإصابة بالسرطان، وهنا أوضح الحقيقة العلمية الآتية".

وفرق طبيب الأمراض الجلدية، بين نوعين من الغلايات الكهربائية؛ إذ قال: "هناك نوعان من تلك الغلايات، الأول الذي يعتمد علي وجود عامود معدني لتسخين الماء داخل الوعاء، وهذا لا ينصح به ولم يعد يستخدم من مدة".

أما عن النوع الآخر، فأوضح هاني الناظر، أنه "الذي نستخدمه جميعا مثل الموجود بالصورة أسفل المنشور، ويعتمد علي التسخين من خلال قاعدة موجودة أسفل الوعاء من الخارج، وهذا النوع آمن ولا يسبب السرطان، ولا أي مشاكل صحية أخرى، فلا تصدقوا الشائعات".

وكانت الشائعات قد انتشرت مؤخرا تحذر من خطورة غلي المياة في الكاتل، لتسببه في مشكلات صحية عديدة، من بينها الفشل الكلوي، كما حذرت تلك الشائعات من غلي الماء لأكثر من مرة في نفس الوعاء.