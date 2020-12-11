توقعات الأبراج اليوم 11-12-2020: تحذير لـ الثور ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop

برج الحمل

يوم ممتاز يكون فيه تفكيرك واضحا وعواطفك مستقرة، وسيساعدك ذلك في التعبير عن نفسك بطريقة إيجابية.

برج الثور

احذر ممن يحاول الاقتراب من حياتك الشخصية أكثر من اللازم ودون وجه حق.

برج الجوزاء

خصص وقتا للتفكير في أمورك الخاصة بعيدا عن ضغوطات العمل.

برج السرطان

برج الأسد

يوم جيد على الصعيد العاطفي، تقضي يوما ممتعا بالخارج مع شريك حياتك.

برج العذراء

تتعرض للانتقادات من حولك، لكن لا تجعل ذلك يؤثر على أدائك في العمل فربما ليسوا على حق.

برج الميزان

حافظ على التفكير الإيجابي، ولا ترهقك قلبك بل اعطه مزيدا من الاهتمام.

برج العقرب

حافظ على توازنك وسلامك الداخلي، ولا تقلق فما تتمناه سوف يتحقق.

برج القوس

يغمرك شعور بالسعادة، استمتع بيومك وابتعد قليلا عن الروتين.

برج الجدي

لا تفكر في مشاكلك العاطفية بل ابحث عن الحل لهذه المشكلات.

برج الدلو

ركّز على أولوياتك، ولا تدع عواطفك تسيطر عليك، كن أكثر توازنا.

برج الحوت

ابتعد عن التردد ولا تهدر طاقتك، وثق في اختياراتك.