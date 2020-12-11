الامارات | أين تذهب.. «وينترلاند».. بهجة العطلة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «وينترلاند».. بهجة العطلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020

يقدم فندق «غراند بلازا موفينبك» تجربة للاحتفال بأجواء دافئة في موسم الأعياد، من خلال مجموعة من وجبات فطور وغداء وينترلاند الفاخرة، حيث يوفر الفندق إقامة ونترلاند السحرية بتجربة احتفالية خاصة وعروض احتفالات خاصة حصرية للإجازات طوال الوقت، إضافة إلى احتفال باهر بالعام الجديد وسط مناظر للألعاب النارية.

حيث تكتشف هذا الموسم تجربة فطور وغداء وينترلاند مع مفضلات الأعياد طوال الوقت، وزينة «الكريسماس»، ومحطات البث المباشر ومنطقة مخصصة للأطفال في Grand Ballroom. مع اختيار تناول الطعام في الداخل أو في الهواء الطلق بجانب سطح المسبح أثناء الاستمتاع بإطلالات على «نخلة جميرا» في بقعة وينترلاند التي طال انتظارها. ويقدم أيضا برانش وينترلاند الاحتفالي، الذي يشتمل على فعاليات ترفيهية للعائلات ومنسق موسيقى حي ومغني كارول ومنطقة وينترلاند الحصرية للأطفال.

وتشمل قائمة الطعام من المأكولات المفضلة من قائمة وجبة فطور وغداء وينترلاند الديك الرومي المشوي التقليدي، مع بودنغ يوركشاير مغطاة بجلد من صلصة التوت البري.

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