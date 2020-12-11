الامارات | سلمان خان يبدأ تصوير فيلم «أنتيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان خان يبدأ تصوير فيلم «أنتيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ النجم الهندي سلمان خان تصوير فيلمه المقبل «أنتيم - الحقيقة النهائية»، الذي تردد أنه يقوم فيه بدور شرطي من طائفة «السيخ».

ونشر الممثل أيوش شارما، زوج شقيقة خان، الذي يمثل أيضاً بالفيلم، في موقع «إنستغرام» اللقطات الأولى من الفيلم للنجم في مقطع مصور، حسب ما ذكر موقع «برس تراست أوف إنديا».

ويظهر خان في المقطع المصور وهو يعتمر عمامة ويسير بالتصوير البطيء في مكان يبدو أنه سوق للخضار.

ويذكر إن «أنتيم - الحقيقة النهائية» هو إعادة إنتاج لفيلم الجريمة الدرامي الناطق بالمراثية «مولشي باترن» الصادر عام 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news