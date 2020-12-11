الامارات | مهرجان الظفرة الـ 14: مشاركات إماراتية وخليجية واسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة الـ 14: مشاركات إماراتية وخليجية واسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مهرجان الظفرة بدورته الـ14، أمس، دخول الإبل المشاركة في أشواط الثنايا المحليات في مزاينة الإبل، وذلك ضمن مسابقات الأسبوع السادس، ووسط مشاركات إماراتية وخليجية واسعة، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اليوم، إعلان نتائج أشواط الثنايا المحليات للشرايا والتلاد، والتي خصص لها 35 جائزة قيّمة موزعة على أربعة أشواط يشارك بها أبناء الإمارات والخليج، ضمن مسابقات الأسبوع السادس وهي (شوط أصحاب السمو الشيوخ، شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وذلك بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

كما يبدأ، صباح اليوم، دخول الإبل المشاركة في أشواط الحول المحليات للشرايا والتلاد، إلى الشبوك المخصصة، وسيتم إعلان نتائجها غداً السبت، ضمن أربعة أشواط، هي (شوط أصحاب السمو الشيوخ، شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وقد خصص لها 35 جائزة قيّمة.

ويذكر أن مزاينة الإبل تعد المسابقة الرئيسة في مهرجان الظفرة، الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لملاك الإبل ومحبي المزاينات التراثية، حيث تشهد المزاينة أعداداً كبيرة من المشاركات على مستوى الإمارات والخليج العربي، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الباحثين والمهتمين بهذا المجال، لما تقدمه المزاينة من لوحات تراثية تعكس العادات والتقاليد والمنتجات المرتبطة بالإبل.

وتشهد مزاينة الإبل، في هذه الدورة الاستثنائية من مهرجان الظفرة، نحو 57 شوطاً خصص لها 486 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم، ضمن ست فئات عمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، حيث خصص 31 شوطاً لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 258 جائزة، و26 شوطاً لفئة المجاهيم بمجموع جوائز بلغ 228 جائزة.

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