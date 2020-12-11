الامارات | 5 معلومات عن آثار الغضب على الصحة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن آثار الغضب على الصحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تبدو فكرة التحكم في الاختلاجات النفسية دائماً أمراً سهل التحقيق، أو قراراً يمكن اتخاذه بكبسة زر، إذا أخذنا في الاعتبار التأثيرات الخارجية الكبيرة التي تتحكم في ردود أفعالنا، وتقودنا كثيراً إلى فقدان السيطرة على أنفسنا وكبح جماح عواطفنا. من المهم جدا العلم أن نوبات الغضب المتقطعة من حين إلى آخر قد لا تشكل خطراً على الصحة بشكل مباشر، أما الغضب المستمر والشديد فقد يخلف آثاراً صحية جسيمة يعددها موقع «ويب طب» المتخصص، نذكر منها ما يأتي:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.