الامارات | #النصف_الحلو.. 5 أفكار مغلوطة عن عمليات التجميل

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شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 أفكار مغلوطة عن عمليات التجميل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020
تداول الناس العديد من الأفكار والمعتقدات السلبية حول الجراحات التجميلية، أو المعروفة باسم «الجراحة البلاستيكية»، ومع توجه العديد من المشاهير لحلول الجراحة التجميلية، أصبح من الطبيعي أن يُدلي الجميع بآرائه ومعتقداته في ما يخص الجراحات التجميلية.
ولكن، يجب أن نكون على دراية كافية الآن أنه لا يجدر بنا تصديق كل ما يتم تداوله عبر الإنترنت أو نشرات الأخبار.
وترى رئيسة قسم الأبحاث الطبية والتطوير في عيادة كايا للبشرة في الشرق الأوسط، الدكتورة مانسي موكرجي، أنه من المهم تسليط الضوء على مجموعة من الخرافات عن الجراحة التجميلية، ومحاولة تصحيح أكثر تلك المعتقدات شيوعاً. وتشرح موكرجي هنا تلك الأفكار الخمس المغلوطة حول عمليات التجميل:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.