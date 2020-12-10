الصور الأولى من حفل زفاف رنا سماحة وسامر أبو طالب

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تحتفل رنا سماحة بحفل زفافها، مساء اليوم، على الملحن سامر أبو طالب، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الفنانين وصناع الأغنية، منهم ريم البارودي، ومينا عطا، وهايدي موسى، ومحمد شاهين، الإعلامي خليل جمال، والموزع محمد شفيق وغيرهم.

وتصدرت الفنانة رنا سماحة، مؤشرات البحث على محرك جوجل بعد احتفالها بليلة حنتها، على الملحن سامر أبو طالب، قبل يومين، واستعداد الثنائي للزفاف.

ولحن سامر أبو طالب، العديد من الأغاني الشهيرة كان آخرها "سمعني"، و"صاحبة رأي" للفنانة إليسا.

يشار إلى أن رنا سماحة طرحت مؤخرا ألبوم "7 رجالة"، الذي يضم 10 أغاني صورت على طريقة الفيديو كليب، هي (خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، إسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك).

جدير بالذكر أن رنا سماحة احتفلت بخطوبتها على سامر أبو طالب، بداية شهر أكتوبر الماضي، وقررا أن يكون الزفاف نهاية العام الجاري.

وقالت رنا، إن سامر صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنه في هذا الفترة أصدر ألبوما غنائيا وكان مشهورا، ثم بعدها شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" واكتسبت شهرتها وظلا أصدقاء، إلى أن تحولت الصداقة إلى حب، وارتبطا رسميا.