شبيهة ميرنا المهندس لـ"هن": كنت بحبها جدًا وأتمنى استكمال مسيرتها

لايف ستايل

أعربت مصممة الأزياء، الفنانة الشابة ندى أكرم، عن سعادتها الكبيرة لتشبيهها بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم تشبيهها بها، وأن جميع المقربين منها يقولون لها ذلك.

وقالت ندى في تصريحات خاصة لـ"هن": "أنا مبسوطه جدا بالشبة ده، علشان أنا كنت بحبها جدا الله يرحمها، وكل أصحابها بيقولوا كده لما يشوفوني، وأنا في أول طريقي الفني أتمنى إني أكمل مسيرتها".

ودخلت ندى مؤخرا عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم قصير بعنوان "توك توك" مع ملكة جمال مصر إلهام وجدي، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، كما وقعت خلال الأيام الماضية على فيلم" عروستي"، مع أحمد حاتم وجميلة عوض، من إنتاج شركة شادوز، وإخراج محمد بكير.

ويقام حاليا حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.