5 معلومات عن شبيهة ميرنا المهندس التي أثارت الجدل في ختام "القاهرة السينمائي"

علاقات و مجتمع

"مين دي.. ميرنا المهندس؟ّ!"، سؤال تعجبي طرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضيفة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يقام حاليا بدورته الـ42 في دار الأوبرا المصرية، التي تحمل ملامح تشبه الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

"أنا عيانة أوي كدا ولا دي ميرنا المهندس الله يرحمها" "مش دي ميرنا المهندس.. الله يرحمها".. هكذا جاءت تعليقات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقترنة بصورة مصممة الأزياء ندى أكرم، التي تشبه في إطلالتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وتألقت "ندى" بفستان أزرق لامع مكشوف الكتفين، كما تركت شعرها بصيحة "الكيرلي".

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن مصممة الأزياء ندى أكرم:

1- حصلت على بكالوريوس في التسوق.

2- اتجهت بعد ذلك لدراسة التصميم في أحد المعاهد المصرية، بعدما ازداد تعلقها بمجال التصميم.

3- ركزت في تصميماتها على الثقافة المصرية، فكانت تطبع النجوم الراحلين والمنتجات القديمة مثل "الريفو" على التيشرتات.

4- صممت لعدد من النجمات مثل ياسمين رئيس، ومي عزالدين.

5- عبرت عن احترامها لجرأة إطلالات رانيا يوسف، من خلال إحدى لقائاتها: "بتعجبني جرأتها ومش من حق حد يحكم على لبسها".

حفل ختام القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.