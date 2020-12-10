أحمد الفيشاوي بـ"الترتر" وزوجته بفستان مكشوف في ختام "القاهرة السينمائي"

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ظهرت ندا الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندا الكامل، بفستان مكشوف في حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.

وتميز الفستان بكونه قصير للغاية، ومكشوف من الخلف باللون الأسود، بينما تألق "الفيشاوي" بالكاجوال مرتدي جاكيت جينز، مرصع بالترتر والفصوص من الخلف، مع النظارة الشمسية.

وتغيبت كل من الفنانة داليا البحيري، وياسمين صبري، عن حضور حفل الختام لظروف قهرية.

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، حضرت داليا البحيري، ولكن وقعت أزمة بينها وإدارة المهرجان، لعدم تخصيص مقعد لها، الأمر الذي جعلها تدخل في حالة ضيق، وتهدد بالمغادرة والانسحاب.

ولن تشارك داليا البحيري، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، لوفاة والدها محمود البحيري، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وتسبب في حجزه بإحدى المستشفيات، حتى غادر دنيانا نتيجة ضعف عضلة القلب.

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، تألقت ياسمين صبري كعادتها، ولكنها تغيب عن حفل الختام اليوم، لوفاة "حماها" والد زوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبوهشيمة، والتي كانت تعتبره بمثابة والدها.

وشاهدت كل من داليا البحيري، وياسمين صبري، فيلم الأب "The Father"، الذي عُرض لأول مرة بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بطولة أنتوني هوبكنز، وإخراج فلوريان زيلر.

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.