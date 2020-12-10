بالأحضان.. هنادي مهنا وزوجها على السجادة الحمراء في ختام "القاهرة السينمائي"

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ظهرت الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، في حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 42.

وتألقت أحدث عروس في الوسط الفني بفستان أحمر منفوش، أظهر زيادة وزنها، بينما ظهر "صالح" ببدلة سموكي سوداء مميزة.

وحرص الثنائي على تبادل الأحضان على السجادة الحمراء، في ثاني ظهور فني لهم بعد الزواج.

وتغيبت كل من الفنانة داليا البحيري، وياسمين صبري، عن حضور حفل الختام لظروف قهرية.

وحضرت داليا البحيري حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، ولكن وقعت أزمة بينها وإدارة المهرجان؛ لعدم تخصيص مقعد لها، الأمر الذي جعلها تدخل في حالة ضيق، وتهدد بالمغادرة والانسحاب.

ولن تشارك داليا البحيري، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، لوفاة والدها محمود البحيري، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وتسبب في حجزه بأحد المستشفيات، حتى غادر دنيانا نتيجة ضعف عضلة القلب.

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، تألقت ياسمين صبري كعادتها، ولكنها تغيب عن حفل الختام اليوم، لوفاة "حماها" والد زوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبوهشيمة، والتي كانت تعتبره بمثابة والدها.

وشاهدت كل من داليا البحيري، وياسمين صبري، فيلم الأب "The Father"، الذي عُرض لأول مرة بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بطولة أنتوني هوبكنز، وإخراج فلوريان زيلر.

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.