بملابس كشفت عن جسدها.. أنستازيا تخطف الأنظار في ختام "القاهرة السينمائي"

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ظهرت الراقصة الأجنبية أنستازيا على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42.

وأطلت الراقصة ببليزر أبيض، كشف عن تفاصيل جسدها، فجاء قصير للغاية، وأظهر ظهرها ومنطقة الصدر كامل، مع الشعر الأشقر الكيرلي والمكياج السموكي.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.