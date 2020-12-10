للمرة الثانية.. ليلى علوي بإطلالة محتشمة في ختام "القاهرة السينمائي"

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ظهرت الفنانة ليلى علوي، على السجاة الحمراء، بفاعليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بإطلالة جذابة وبسيطة.

وأطلت ليلى علوي، بفستان أسود طويل، ذو أكمام شفافة، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي.

إطلالة ليلى علوي في افتتاح القاهرة السينمائي

وخلال فاعليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت الفنانة، بفستان أسود طويل وذو أكمام طويلة، وتسريحة شعر انسيابية، ومكياج بسيط.

وخلال حضورها فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، لفتت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالتها.

وأطلت ليلى علوي بفستان أسود طويل، تميز بأنه طويل ومزين بقماش شفاف يظهر البطانة القصيرة، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وفي ثاني أيام المهرجان، ظهرت الفنانة بفستان بتوقيع دار الأزياء العالمية "Dolce and Gabbana"؛ إذ بلغ سعره 4140 دولار أمريكي أي ما يقرب من 63 ألف جنيها مصري.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.