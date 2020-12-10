فيديو.. بفستان ذهبي مكشوف.. يسرا ترقص على أغنية "مليونير"

علاقات و مجتمع

تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" للفنانة يسرا، وهي ترقص على أغنية "مليونير".

وظهرت الفنانة يسرا خلال إحدى الحفلات، وهي ترقص على أغنية "مليونير"، بصحبة عدد من النجوم، وكانت مرتدية فستان ذهبي مكشوف من منطقة الصدر.

وكانت الفنانة يسرا شاركت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتألقت بارتدائها فستان باللون الأحمر، وكان من تصميم مصمم الأزياء اللبنانى جورج حبيقة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مصحوبة بتعليق "خلف الكواليس أثناء الاستعداد لحفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وخضعت يسرا أيضًا لجلسة تصوير بتوقيع المصور "جيمو"، لاقت إعجاب عدد كبير من نجمات الفن.

ومن المقرر أن تخوض يسرا السباق الدرامي الرمضاني المقبل لعام 2021، بمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج شركة العدل.

وتدور قصة المسلسل الجديد للفنانة يسرا حول قضية اجتماعية هامة، وخاصة للمجتمع المصري.

حفل ختام مهرجان القاهرة

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.