أول إطلالة لختام مهرجان القاهرة السينمائي.. بوسي شلبي بفستان أنيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وذلك أثناء استعدادها لحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر انطلاقه مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت بوسي فستانا باللون الأسود بقصة ضيقة، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الفرعونية، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، كما اختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

ويُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما،

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.