تحقيق أحلام وتحذير.. خبير أبراج يكشف حظوظ مواليد برج الجوزاء لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع، وهنا يكشف لنا محمود حسن خبير الأبراج خطوط مواليد برج الجوزاء خلال السنة الجديدة.

توقعات الحياة العاطفية:

عام رائع به الكثير من التطورات الإيجابية في الناحية العاطفية، وفي بداية العام يحاول مواليد الجوزاء، البحث عن ذاتهم ويكتشفون أن شخصا ما يحاول التلاعب بمشاعرهم ما يسبب لهم الشعور بالتشتت، لذا على مواليد هذا البرج أن يحذروا وعليهم التحرر من سيطرة هذا الشخص عليهم، وهناك أصدقاء سوف يدعمونهم للخروج من هذا المأزق، ولكن هناك الكثير من فرص الحب التي ستنتهي بالزواج.

توقعات الحياة المهنية:

في هذا العام يستطيع مواليد برج الجوزاء تحقيق أحلامهم، وهناك فرصة كبيرة للحصول على الأموال والأرباح ونجاح ونتائج مبهرة في العمل، وسوف تتخلص من الكسل الذي كان مرافقا لك في الأعوام الماضية، وستحقق انتقالا كبيرا في مجالك المهني، لكن انشغالك بالعمل جعلك مقصرا في حق عائلتك ما تسبب في نشوب بعض الخلافات بينكما، لذا حاول أن تجد الوقت لتقضي معهم إجازة تجدد فيها العلاقات الطيبة لكي تعود الأمور إلى مسارها الصحيح.

توقعات الحياة الصحية لعام:

ربما يتعرض مواليد هذا البرج لالتهابات في الجهاز التنفسي خلال شهر أبريل ومايو وأغسطس.