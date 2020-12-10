فوائد العسل للأظافر مدهشة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - تحرص النساء دومًا على الاعتناء بصحة الأظافر؛ لتضفي عليهن مظهرًا أكثر جاذبية، ولتعرُّض الأظافر للعديد من المشاكل اليومية، جمعنا لكُنّ اليوم عدة خلطات من العسل الطبيعي؛ لتساعدكن على تقوية أظافركن وإطالتها بلا معاناة.



خلطة العسل والبيض وزيت الزيتون

خلطة العسل والبيض وزيت الزيتون



للحصول على أظافر قوية ومرنة، قومي بمزج 4 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من العسل وبياض بيضة واحدة، وامزجيهم جيدًا، وضعيها على أظافرك لمدة تتراوح ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة، ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ بدون استخدام الصابون، وستحصلين على أظافر أقل هشاشة وأكثر جمالًا، وقومي بتكرار هذه الخلطة لمرتين في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع.

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خلطة العسل والفازلين

خلطة العسل والفازلين



لتطبيق هذه الخلطة، قومي بدمج كمية متساوية من العسل والفازلين الطبي وضعيها على أظافرك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الدافئ ثم البارد، ورطبيها بكريم طبي، ويمكن تكرار هذه الخلطة يوميًّا أو ٤ أيام في الأسبوع، وستحصلين على أظافر قوية وطويلة دائمًا.



خلطة العسل وزيت جوز الهند

خلطة العسل وزيت جوز الهند



تساعد خلطة العسل وزيت جوز الهند على تطويل الأظافر وتقويتها، ولتطبيقها قومي بوضع أظافرك في وعاء عميق من العسل وقطرات زيت جوز الهند، واتركيها لمدة 15 دقيقة يوميًّا قبل النوم، ثم قومي بغسل يديك وترطيبها بكريم طبي.

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